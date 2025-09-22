キンタロー。前田敦子は“神様”「命の恩人」「足向けて寝られない！」
俳優の前田敦子、お笑い芸人のキンタロー。が22日、都内で行われた映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』公開前イベントに登場した。AKB48時代の前田のものまねでブレイクを果たし、今でもさまざまな場面で活躍するキンタロー。が、前田への思いを笑いを交えて語った。
【動画】前田敦子と夢のイベント共演で暴走するキンタロー。
レオナルド・ディカプリオが主演する本作にちなみ、映画のポスターに登場するディカプリオのものまねで登場したキンタロー。。「2頭身のディカプリオです。急いできたからエアプレインに8頭身を置いてきました」と登場から笑いをさらう。
そんなキンタロー。に前田も爆笑しつつ「愛おしいですね」とほっこり。前田への印象を聞かれたキンタロー。は、カタコトの日本語で「カミサマ！フライングゲットの神様！」といい、「彼女なしではメシ食えない！すべては彼女から始まった。足向けて寝られない！命の恩人です」とディカプリオのものまねのまま、ユーモアを交えて感謝の思いを語っていた。
元革命家のボブが平凡ながらも冴えない日々を過ごしていた矢先、最愛の娘がさらわれ、再び命を懸けた戦いに身を投じていく物語。次々と襲いかかる刺客たちとの死闘、テンパりながらも娘を救おうとする姿が、ブラックユーモアとアクションを交えて描かれる。ディカプリオは、本作で従来のクールなイメージを覆す“冴えないが娘命”の元革命家役に挑戦。怒とうのチェイスバトルの果てに待ち受ける結末は――希望か、絶望か。
