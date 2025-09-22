timeleszの寺西拓人（30）原嘉孝（29）橋本将生（25）猪俣周杜（24）篠塚大輝（23）が22日、都内でヘアケアブランド「8 THE THALASSO」新CM発表会に出席した。2月の新メンバーオーディションを経て加入した5人で初のCM出演となる。

5人はCMで使用した白とグレーを基調とした衣装で登壇。寺西は「5人で初めてのお仕事ということで緊張するかなと思っていたんですけど現場も和やかなでリラックスした状態で望めました」と回想。原は「周杜だけ緊張してたか。せりふを何度かんだか…」と明かすと、猪俣は「え？」ととぼけつつ「プライベートの何げない会話をしながらの撮影だったので自分たちのありのままの姿を撮影していただけた」と語った。

CMでは髪をかき上げるポージングを披露する。普段からかき上げをしがちな橋本を参考に撮影に挑んだ。橋本は「いかに自然にかき上げるかが大事。撮影だからと行って決めに行くのはちがくて、狙いすぎず自然にかき上げられるか」と思わず熱弁。原は「手の角度とか難しかった」と回想していた。

商品について猪俣は「夜散歩するのが楽しくなりました。（髪が）ふわーってなるから」、篠塚は「香りがすごく爽やかで男性でも使いやすい。個人的には髪色をよく変えるので、このシャンプーでぷるんとさせたい」と個性にじむ回答で応じた。

新CMは27日から東阪名エリアで放送。