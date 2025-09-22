timelesz¿·²ÃÆþ£µ¿Í¡¢¸ÄÀÇúÈ¯²óÅú¡ÖÀ¸³è¤ò½á¤¹¤â¤Î¡×¤È¤Ï¡©ÃöËó¼þÅÎ¡Ö¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¥È¥Þ¥È¡×
timelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¸¶²Å¹§¡Ê29¡Ë¶¶ËÜ¾À¸¡Ê25¡ËÃöËó¼þÅÎ¡Ê24¡Ë¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê23¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö8 THE THALASSO¡×¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢À¸³è¤ò½á¤¹¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
2·î¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿5¿Í¤Ç½é¤ÎCM½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£»ûÀ¾¤Ï¡Ö»¶Êâ¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¼Ö¤Î°ÜÆ°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤ª»Å»ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¥í¥±Àè¤Ç¤â2¡¢3Ê¬»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³Íü¡¦»³Ãæ¸Ð¤Ø¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤â¼þÊÕ¤ò¤¦¤í¤¦¤í¡£¡ÖÇòÄ»¤Îµá°¦¤òÌÜ·â¤·¤¿¤ê¡£½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¶¶ËÜ¤Ï¡Ötimelesz¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö³èÆ°¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÀ¸³è¤¬½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤Ï¡Ö°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤Á¤¬¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤±¤²¤ó¤ÊÉ½¾ð¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
ÃöËó¤Ï¡ÖÌîºÚÃ£¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤¬¥È¥Þ¥È¡£ÊñÃú¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤·¤ªÈ©¤Ë¤âÎÉ¤¤¡×¤È·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¹â¹»¤ÎÍ§¿Í¤È¤Î¾Æ¤Æù¤È¤ª»Å»ö¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÃæ¹â6Ç¯ÃË»Ò¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çå«¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢½µ3¤ÇÍ§Ã£¸Æ¤ó¤Ç¾Æ¤Æù¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤ÏËèÆü¿·Á¯¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç½á¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸¶¤Ï¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë°û¤à¥Ó¡¼¥ë¤È¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡×¤È¤·¡Ö¥Æ¥é¡Ê»ûÀ¾¡Ë¤È¤è¤¯°û¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¿·CM¤Ï27Æü¤«¤éÅìºåÌ¾¥¨¥ê¥¢¤ÇÊüÁ÷¡£