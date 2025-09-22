リンクバルが堅調、「カラオケ館」と業務提携し新たな店舗展開モデルを始動 リンクバルが堅調、「カラオケ館」と業務提携し新たな店舗展開モデルを始動

リンクバル<6046.T>が堅調な動きとなっている。前週末１９日の取引終了後、カラオケボックス「カラオケ館」を全国で運営するＢ＆Ｖ（東京都新宿区）と、６月９日付で業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



リンクバルはこれまで、自社店舗を構える形で１対１の出会いに特化した相席ラウンジ「１ｏｎ１ ｆｏｒ Ｓｉｎｇｌｅｓ」の展開を進めてきたが、今回の提携により既存のカラオケボックスの設備を活用することで、出店スピードの加速や初期投資の抑制、新たな顧客層へのアプローチを同時に実現する新しい店舗展開モデルの確立を図る。第１弾として、「カラオケ館 銀座総本店」に「１ｏｎ１ ｆｏｒ Ｓｉｎｇｌｅｓ Ｓｏｎｇ 銀座店」を１０月１日にオープンさせ、将来的には他店舗への展開についても協議を進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS