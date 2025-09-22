¥»¥¥å¥¢¤Ï¹â¤¤¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¦¥©¤È£Á£É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¡þ
¡¡¥»¥¥å¥¢<4264.T>¤Ï¹â¤¤¡£Á°½µËö£±£¹Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¦¥©ー¥¿ー¥¹<4011.T>¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Ìµ¿ÍÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë£Á£É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ü³Ê¸¡½Ð¤Ë¤è¤êÍèÅ¹µÒ¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄêÀÅª¤Ë¤·¤«Âª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ØÇã¹ÔÆ°¤òÄêÎÌ¥Çー¥¿²½¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¦ÉÊÄÄÎó¤äÈÎÂ¥»Üºö¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È²þÁ±¤Ê¤ÉÌµ¿ÍÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¹âÅÙ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS