

筆者が約1年使っているストレージ容量128GBの「iPhone 16」（筆者撮影）

【写真で見る】「設定」→「一般」→「iPhoneストレージ」でストレージがどのようなアプリで占められているのか確認できる

128GBのiPhoneにアプリをたくさん入れるとどうなるのか。

スマホが生活に欠かせない存在となって久しい。端末の大容量化は進んでいるものの、アプリの肥大化はそれを上回るペースだ。iPhoneの売れ筋を見ると、2025年9月にiPhone 17シリーズが投入される前は年間を通して128GBモデルが中心だった。ドコモオンラインショップの端末売れ筋ランキングでも、iPhone 16の128GB版は発売以来ずっと上位にランクインしている。旧世代のiPhone 15や廉価版のiPhone 16eも128GBが主力だ。

これだけ普及している128GBのiPhone。ストレージ容量が圧迫されたら使い物にならなくなりそうなものだが、実際には「案外使えてしまう」。その裏にはiOSの巧妙な仕組みがある。

ゲームアプリが想像以上に容量を食う時代

最近のiOSアプリ、特にゲームは初回ダウンロード後に追加データを段階的に取得する設計が主流になっている。App Storeに表示されるサイズは、いわば「入り口」にすぎない。

たとえば人気ゲーム「原神」の場合、App Store表示は約3.4GBだが、実際のプレイには追加で16〜23GBのリソースパッケージが必要になる。「崩壊：スターレイル」も同様で、バージョン2.7では推奨空き容量が44.5GBにまで膨らむ。高解像度グラフィックや音声データ、マップやイベント用のリソースが次々と追加されるためだ。

こうした状況で128GBは満杯に達しやすい。それでもiPhoneが案外使えてしまうのは、iOSに組み込まれた巧妙な仕組みがあるからだ。



「設定」→「一般」→「iPhoneストレージ」でストレージがどのようなアプリで占められているのか確認できる（筆者によるスクリーンショット）

満杯でも動く2つの仕組み

1つ目の仕組みが「非使用のAppを取り除く」機能だ。一定期間使っていないアプリの本体だけを自動的に削除し、ユーザーデータ（ログイン情報や保存データなど）は端末に残しておく。ホーム画面のアイコンは残るため、必要になったときにタップすれば自動で再ダウンロードが始まり、まるで待機していたかのように続きから使える。



「非使用のアプリの最適化」で自動削除されたアプリには、アイコン名の隣に雲マークが表示される。タップするとApp Storeから再ダウンロードされて利用可能になる仕組みだ（筆者によるスクリーンショット）

2つ目は、iCloud写真の「iPhoneのストレージを最適化」だ。この設定をオンにすると、フル解像度の写真や動画はiCloudに保管され、iPhone本体には軽量なサムネイル画像だけが残る。閲覧や編集の際に必要なオリジナルデータをその都度取得する仕組みで、iCloud側に十分な容量があれば、写真が端末を圧迫することはほとんどない。



iCloud写真の「iPhoneのストレージを最適化」をオンにするとクラウドにアップロードした写真は容量が圧縮されるため、写真撮影を繰り返してもストレージが圧迫されなくなる（筆者によるスクリーンショット）

iOSアップデートの際も、空き容量が不足していれば一時的にアプリを取り除いて必要な空間を確保し、更新後に自動で復元する。ユーザーの手を煩わせることなく、裏側で容量のやりくりを行っているのだ。

1年使って見えた現実と限界

筆者は128GBのiPhone 16を約1年使ってきた。データ通信の使い放題プランに加入していることもあり、容量を気にせずアプリをインストールしていった。気がつけばその数は約400本に達し、このうち約230本が「非使用のAppを取り除く」によって自動削除されていた。

仕組みとしては優れているものの、実際の使い勝手には課題もある。月に数回使う外食チェーンのクーポンアプリが削除されていることが多く、店頭で慌てて再ダウンロードする羽目になる。アプリの容量が大きければ、待ち時間も馬鹿にならない。

使い始めて半年ほど経った頃から「ストレージがいっぱいです」という警告が頻繁に出るようになった。写真を撮ろうとしてもカメラが起動せず、iOSアップデートも「容量不足」で実行できないことが数回あった。案外使えてしまうとはいえ、快適とは程遠い。

厄介なのがボイスメモだ。iCloudで同期はされるものの、写真のような最適化機能はない。録音データは端末にも残り続け、削除しても「最近削除した項目」に30日間保存される仕様のため、思った以上に容量を占有する。長時間の会議録音などを頻繁に行う人は要注意だ。

大作ゲームについても、常時インストールしておけるのはせいぜい1〜2本が限界だ。複数のゲームを切り替えて遊ぶスタイルの人には、128GBは明らかに不足する。

Appleの巧妙な価格戦略

128GBが売れ筋になっている理由は単純だ。消費者にとって最も安く、かろうじて足りそうな容量だからだ。だがAppleにとって、この「かろうじて」という部分が重要な収益源となっている。

iPhone 16の価格を見てみよう。128GBモデルが12万4800円なのに対し、256GBは13万9800円、512GBは16万9800円だ。容量が倍になるたびに1万5000円から3万円もの価格差が設定されている（iPhone 17シリーズ発表前時点の価格）。しかしNANDフラッシュメモリの原価はそこまで高くない。2023年にはNAND価格が3割以上下落したという分析もあるくらいだ。上位容量モデルの利益率はかなり高いはずだ。

128GBモデルは「入り口商品」の役割を果たしている。最初は安く買ってもらい、使っているうちに容量不足に悩ませ、次の買い替えで上位モデルを選ばせる。典型的なアップセル戦略だ。

iCloudへの誘導も巧みだ。無料で使えるのは5GBだけ。写真や動画をちょっと保存したらすぐいっぱいになる。結局、多くの人がiCloud+に加入することになる。月150円（50GB）、450円（200GB）、1500円（2TB）という料金設定は一見安そうだが、年間にすれば1800円から1万8000円の継続収入だ。

Appleの決算を見ると、サービス部門の売上高は四半期ごとに過去最高を更新し続けている。2023年には有料サブスクリプション数が10億件を超えたという。端末を売った時の利益だけでなく、クラウドサービスの継続収入が同社の安定成長を支えているわけだ。

見えにくいコストを含めた「総所有コスト」

端末価格だけ見て判断するのは早計だ。本当に考えるべきは「総所有コスト」である。128GBモデルを3年間使い、iCloud+の200GBプラン（月額450円）を契約した場合を計算してみよう。3年で1万6200円の追加費用だ。256GBモデルとの差額1万5000円より高くつく。

時間のコストも考えなければならない。アプリの再ダウンロード待ち、容量不足で写真が撮れずに逃したシャッターチャンス、ストレージ整理に費やす時間。お金に換算しづらいが、生産性は確実に落ちる。

通信料の負担も軽視できない。筆者の場合、230本ものアプリが自動削除され、必要に応じて再ダウンロードしている。使い放題プランでなかったら、通信料はかなりの額になっているはずだ。

それでも「案外使える」のは事実だが

iOSの容量管理機能は優秀だと言わざるを得ない。使っていないアプリを静かに退避させ、写真はクラウドに逃がし、必要なときだけ取り戻す。この絶妙なバランスのおかげで、128GBでも日常使いは何とかなる。

ただし、その裏では再ダウンロードの通信量と待ち時間、大作ゲームを複数持てない制約、ボイスメモやキャッシュが積み上がる問題など、小さな不便が蓄積していく。私自身、こうした経験から次は512GBモデルを選ぶことに決めた。

なお、本稿執筆後の2025年9月9日、AppleはiPhone 17シリーズを発表し、全モデルで256GBをベースストレージとした。128GBモデルの廃止は、ストレージ不足の不便さをApple自身が認識していることの証左といえるだろう。ただし、アプリの大容量化は今後も続くと予想され、256GBが新たな「ギリギリライン」となる可能性は高い。

絶妙に足りない低容量モデルは、Appleのエコシステム戦略における巧妙な「フック」として機能している。消費者は目先の端末価格だけでなく、数年間の利用を見据えた総所有コストを考慮して選択すべきだろう。

（石井 徹 ： モバイル・ITライター）