¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¤â¤È¤â¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿ÀèÇÚÃË»Ò¤È¸åÇÚ½÷»Ò¡£ÀèÇÚ¤ÎÂ´¶È´Ö¶á¤ËÀ²¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿1¥«·î¤ÇÊÌ¤ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£
¡ÖÃ¸¡¹¥«¥Ã¥×¥ëÌ¡²è¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÁÏºîÌ¡²è¤òWEB¾å¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¸æºê¤½¤é(@Sora_Misaki_)¤µ¤ó¡£¡Ö1¥õ·î¤ÇÊÌ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ï¡¢2023Ç¯12·î¤«¤éX¾å¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡£¸åÇÚ¤Î¡ÖÎ§¡×¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¡¢À²¤ì¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»Ê¡×¡£¤³¤½¤Ð¤æ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆó¿Í¤ÎÆü¡¹¤ò1Æü1¥Ú¡¼¥¸¤º¤ÄÉÁ¤¯Îø°¦Ì¡²è¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¤½¤Î´Ø·¸¤Ï1¥«·î¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£ÇË¶É¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Í½¹ð¤µ¤ì¤¿·ëËö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦Å¸³«¤¹¤ë¤«SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£"¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¤" ·ëËö¤ò¼þÃÎ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¹ðÇò¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤Î¤Ë1¥«·î¸å¤ËÊÌ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÂêÌ¾¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÇÈÍð¤ò¶¯¤¯Í½´¶¤µ¤»¤ë¡£ËÜºî¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¡¦¸æºê¤½¤é¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÌÜ¤âØß¤é¤º¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Û¤ÉÁá¤¯ÊÌ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¡¼¥àÅª¤ÊÄêÀâ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¸ì¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï1Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò4¥³¥Þ¤º¤ÄÉÁ¤¯·Á¼°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬ÆÉ¼Ô¤ÎÁÛÁü¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£¸æºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ØÊÌ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Èá´ÑÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¡¢¹¹¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯·Á¼°¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢Ã±ÂÎ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤±¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ºÂ³¤¤âÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î»Ê¤ÈÎ§¤Ï¡¢³°¸«¤ÈÀ³Ê¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ê¤Ï¡ÖÌÜ¤Ä¤¤Ï°¤¤¤±¤É¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä»ÅÁð¤Ê¤ó¤«¤¬¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¡×¡¢Î§¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤À¤±¤É¸ÀÍÕ¿¬¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÐÈæ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ì¤Ð¥â¥Æ¤½¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢4¥³¥Þ·Á¼°¤Ç¤â°õ¾Ý¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤ÎÄ´À°¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÎÆÉ¼Ô·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¸«¤»Êý¤â¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸æºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¤¤ÇºîÉÊ¤òÆÉ¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ·ëËö¤òËÁÆ¬¤«¤éÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦²áÄø¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¹½À®¤Ë¤·¤¿¡£ËèÏÃ¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡ÖÊÌ¤ì¤ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡»Æü¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤È¶¦¤Ë¶¯¤¤ÆÉ¸å´¶¤ò»Ä¤¹»Å³Ý¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¸æºê¤½¤é(@Sora_Misaki_)
