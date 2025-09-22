在宅医療を勧められたら終末期？ 医師が語る“誤解と真実”とは

住み慣れた環境で、安心して医療サービスを受けられる「在宅医療」。しかし、なかには「医師に在宅医療を勧められたということは終末期なの？」と思ってしまう人もいるかもしれません。今回は、在宅医療を勧められるのはどんなケースなのか、「久光クリニック」の石田先生に疑問を投げかけました。

監修医師：

石田 隆雄（久光クリニック）

鳥取大学医学部医学科卒業。その後、草津総合病院（現・淡海医療センター）、国立国際医療研究センター病院で経験を積む。2014年、東京都足立区に位置する「久光クリニック」の院長に就任。日本プライマリ・ケア連合学会指導医。

編集部

在宅医療を勧められるのはどんなケースですか？

石田先生

例えば、症状や体力の問題、認知症などにより通院が困難な場合に勧められます。また、入院で治療を続けるよりも、自宅で療養したいというご希望があった際に、在宅医療を勧めることもあります。

編集部

在宅医療を勧められたからといって、終末期ということではないのですか？

石田先生

もちろん、自宅で最期を迎えたいというご希望があれば、終末期の段階で在宅医療を推奨することもあります。しかし、在宅医療を勧められたからといって、必ずしも終末期というわけではありません。

編集部

そもそも終末期とは、どのようなものですか？

石田先生

終末期とは治療効果が期待できず、近い将来、死を迎えるだろうと予測される時期を指します。その時期の医療はターミナルケアとも言い、身体的・精神的苦痛を取り除き、可能な限りQOLが上がるような状態を目指します。

※この記事はMedical DOCにて＜「在宅診療を勧められる＝終末期」これって実際どうなの? 在宅医療のメリット・デメリットも医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。