銀一株式会社は、thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）のカメラおよびレンズ向けレインカバーに新色「リアルツリーATXカモフラージュ」を追加。9月26日（金）に発売する。

同ブランドで展開する「ハイドロフォビア」と「エマージェンシー」の両シリーズに追加される新色。いずれも、既存カラーとしてブラックのみを用意していた。

ハイドロフォビアシリーズ

別売の専用アイピースと組み合わせて使用するレインカバー。サイドの袖口から手を入れてカメラを操作する。

レンズフードに固定する滑り止め付きのストラップやモニター確認用の窓、アイピース用のポケットなどを装備する。

ハイドロフォビア DM 300-600 V3.0 レイン カバー

ハイドロフォビア D 70-200 V3.0 レイン カバー

ハイドロフォビア D 24-70 V3.0 レイン カバー

エマージェンシーシリーズ

対応カメラ：グリップ付きのレンズ交換式カメラ 対応レンズ：150-600mm F5.6-6.3、300mm F2.8、400mm F2.8、500mm F4、600mm F4、200-500mm F5.6、200-400mm F4、800mm F5.6 延長フードカバー寸法：16×13～20cm 外形寸法：69×13～20cm 重量：424g（レインカバー本体） 価格：2万6,290円対応カメラ：中型のレンズ交換式カメラ 対応レンズ：24-70mm F2.8、70-200mm F2.8、80-400mm F5-6.3、100-400mm F5-6.3 延長フードカバー寸法：16×13～20cm 外形寸法：46×10～14cm 重量：300g（レインカバー本体） 価格：2万1,890円対応カメラ：中型のレンズ交換式カメラ 対応レンズ：24-70mm F2.8、24-105mm F4、16-35mm F2.8、14-24mm F2.8 延長フードカバー寸法：16×13～20cm 外形寸法：35×10～14cm 重量：275g（レインカバー本体） 価格：2万790円

カメラのアクセサリーシューに固定して使用するレインカバー。急な雨でも素早く対応できる。

また、滑り止め付きストラップをレンズフードに巻き付けることで、カメラとレンズをしっかりと保護できるという。

ハイドロフォビアシリーズとは異なり、両サイドに袖口がないため、カバーの下から手を入れてカメラを操作するスタイルとなる。カメラ背面にあたる部分は透明になっており、カメラの背面モニターを確認できる。

エマージェンシー レインカバー ラージ

エマージェンシー レインカバー ミディアム

エマージェンシー レインカバー スモール

対応カメラ：グリップ付きのレンズ交換式カメラまたは中型レンズ交換式カメラ 対応レンズ：150-600mm F5.6-6.3、200-500mm F5.6、200-400mm F4、400mm F2.8、500mm F4、600mm F4 外形寸法：70×13～20cm 重量：159g 価格：1万560円対応カメラ：グリップ付きのレンズ交換式カメラまたは、中型レンズ交換式カメラ 対応レンズ：24-70mm F2.8、70-200mm F2.8 外形寸法：48×8～14cm 重量：114g 価格：7,040円対応カメラ：グリップ付きのレンズ交換式カメラまたは、中型レンズ交換式カメラ 対応レンズ：16-35mm F2.8、14-24mm F2.8、24-105mm F4、24-70mm F2.8 外形寸法：31×8～14cm 重量：107g 価格：6,160円