thinkTANKphotoの高機能レインカバーに新しいカモフラージュ柄
銀一株式会社は、thinkTANKphoto（シンクタンクフォト）のカメラおよびレンズ向けレインカバーに新色「リアルツリーATXカモフラージュ」を追加。9月26日（金）に発売する。
同ブランドで展開する「ハイドロフォビア」と「エマージェンシー」の両シリーズに追加される新色。いずれも、既存カラーとしてブラックのみを用意していた。
ハイドロフォビアシリーズ
別売の専用アイピースと組み合わせて使用するレインカバー。サイドの袖口から手を入れてカメラを操作する。
レンズフードに固定する滑り止め付きのストラップやモニター確認用の窓、アイピース用のポケットなどを装備する。
ハイドロフォビア DM 300-600 V3.0 レイン カバー対応カメラ：グリップ付きのレンズ交換式カメラ 対応レンズ：150-600mm F5.6-6.3、300mm F2.8、400mm F2.8、500mm F4、600mm F4、200-500mm F5.6、200-400mm F4、800mm F5.6 延長フードカバー寸法：16×13～20cm 外形寸法：69×13～20cm 重量：424g（レインカバー本体） 価格：2万6,290円
ハイドロフォビア D 70-200 V3.0 レイン カバー対応カメラ：中型のレンズ交換式カメラ 対応レンズ：24-70mm F2.8、70-200mm F2.8、80-400mm F5-6.3、100-400mm F5-6.3 延長フードカバー寸法：16×13～20cm 外形寸法：46×10～14cm 重量：300g（レインカバー本体） 価格：2万1,890円
ハイドロフォビア D 24-70 V3.0 レイン カバー対応カメラ：中型のレンズ交換式カメラ 対応レンズ：24-70mm F2.8、24-105mm F4、16-35mm F2.8、14-24mm F2.8 延長フードカバー寸法：16×13～20cm 外形寸法：35×10～14cm 重量：275g（レインカバー本体） 価格：2万790円
エマージェンシーシリーズ
カメラのアクセサリーシューに固定して使用するレインカバー。急な雨でも素早く対応できる。
また、滑り止め付きストラップをレンズフードに巻き付けることで、カメラとレンズをしっかりと保護できるという。
ハイドロフォビアシリーズとは異なり、両サイドに袖口がないため、カバーの下から手を入れてカメラを操作するスタイルとなる。カメラ背面にあたる部分は透明になっており、カメラの背面モニターを確認できる。