防水性の高い生地と撥水ファスナーで雨の日も安心！頼れるリュックが欲しいなら【コールマン】！いまならAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
オンにもオフにもアクティブに使える【コールマン】の万能リュックがAmazonに登場！
タフな素材を使用したスクエアデザインを基調としたシリーズ。荷物の多いアウトドアアクティビティはもちろん、通勤・通学、タウンユースまで、幅広いシーンで活躍する。日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズです。ノートPCやタブレットをはじめ教科書や書類(A3対応)、着替えなどを無理なく収納できる。防水性の高い生地+撥水ファスナーを採用することで雨の侵入を防ぐため、雨の日でも安心して使用可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
防水性の高い生地と撥水ファスナーを採用しており、突然の雨にも安心して使える設計になっている。
35Lの大容量で、A3サイズの書類や15インチのノートPCも収納可能な実用性に優れたデイリーユースモデル。
荷物の出し入れがしやすい大きな開口部とスクエア型設計で、内部スペースを最大限に活用できる構造が魅力。
クッション性と通気性を備えた背面とショルダーベルトで、長時間の移動でも快適な背負い心地を実現している。
