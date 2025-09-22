BTSのJIN（ジン）が海外スケジュールのため、9月21日に韓国を出国。『KOREA Dispatch』のInstagramでは、仁川国際空港に到着した際のJINの姿を捉えた動画と写真が公開された。

【動画＆写真】BTSジンがGUCCI新作バッグを携えた秋コーデ

■BTSジンが爽やかな全身GUCCIコーデで登場

JINは、9月24日（日本時間）にイタリア・ミラノで行われる、GUCCI（グッチ）のショーに出席する予定。グローバルアンバサダーを務めるJINは、グッチを代表する緑、赤、緑の“シェリーライン”がポイントとなったキャップに、モノグラム柄のグレーニットとネイビーのブルゾン、そして、白のスニーカーを合わせた爽やかなコーディネートで空港に現れた。肩には、モスグリーンが綺麗な「ホースビット1955」のショルダーバッグをさげている。

車から降りたJINはもみあげを気にしつつ、手を振ったりお辞儀しながら歩き、音声はないものの、時折、報道陣からの質問に答えるように笑顔で会話する様子も映っている。

SNSでは、「キャップの調整コードが余りまくってんの…頭ちっちゃいな」「小顔で手脚が長い」「出国の時点で既に完成してる」「普通にしててもWWHオーラが隠せない」「全身GUCCIなのにジンさんの顔可愛いー」「全身ブランドでかためてても少しも嫌味がない」など多くの反響が寄せられている。

■写真：BTSジン、GUCCI新作バッグを携えた秋コーデ