22日11時現在の日経平均株価は前週末比606.13円（1.35％）高の4万5651.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1081、値下がりは455、変わらずは79と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を143.16円押し上げている。次いで東エレク <8035>が141.31円、ＴＤＫ <6762>が39.76円、ファストリ <9983>が33.22円、ファナック <6954>が27.18円と続く。



マイナス寄与度は22.28円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、中外薬 <4519>が6.69円、第一三共 <4568>が6.38円、良品計画 <7453>が4.9円、ＫＤＤＩ <9433>が4.05円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、その他製品、金属製品、精密機器と続く。値下がり上位には海運、医薬品、建設が並んでいる。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

