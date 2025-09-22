¸µ¥â¡¼Ì¼¡£ÀÐ¹õºÌ¡¢Ç¾¼ðáç¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿É×¤ÎLUNA SEA¡¦¿¿Ìð¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò·è°Õ¡Ä¡Ö¶âº§¼°¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò»£¤ë¡ª¡×
¡¡9·î16Æü¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£ÀÐ¹õºÌ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢É×¤ÎLUNA SEA¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡Ô¤³¤Î¸ÞÇ¯´Ö¡¢¿¿Ìð¤Î¶¯¤¤¿®Ç°¤Ç¡¢Æ®ÉÂ¤Ï¸øÉ½¤»¤ºÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ì¥×¥ì¡¼¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºÊâ¤à¿¿Ìð¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÀº°ìÇÕ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢²ÈÂ²5¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Î²èÁü¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ïº£Ç¯¡¢·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÐ¹õºÌ¤µ¤ó¤Ë¡¢¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï·ëº§Åö½é¤«¤é¿¿Ìð¤µ¤ó¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤´¤í¡¢¿¿Ìð¤¯¤ó¤¬¥½¥í³èÆ°¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ç2¥«·î²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤¿¿Ìð¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡¢²È¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²È»ö°é»ù¤Ï»ä¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Àº¿ÀÅª¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤24»þ´Ö¤ÎÊó¹ð¤ò¤Ê¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£Æü¥Ù¥ÓÍÍ¤¬²¿²ó¤¦¤ó¤Á¤·¤¿¤È¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²¿¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤Ë¡ØÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¤«¡¢¡ØµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¼êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢»æ¤Ë½ñ¤¯¤È¤«¡¢¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¿¿Ìð¤¯¤ó¤Ï¡ØÆ±¤¸ËÜ¤ò²¿²ó¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Í×µá¤Ë±Ê±ó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ï¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸ËÜ¤ò²¿²ó¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤Ï¿¿Ìð¤¯¤ó¤¬°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼èºà¤ÎºÇ¸å¡¢ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Ï25Ç¯¸å¤Î¶âº§¼°¤ËÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢¶äº§¼°¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢50Ç¯µÇ°¤Î¶âº§¼°¤Ç¤â¡¢¡Ø¤·¤ï¤¯¤Á¤ã¤Ê2¿Í¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¿Ìð¤¯¤ó¤Ï80ºÐ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¹¤°Ç¥¿±¡¢½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª½Ð¤«¤±¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤â¼ê¤¬Î¥¤ì¤ÆºÇ¶á¤Ï2¿Í¤Ç¥´¥ë¥Õ¤äÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÉ×ÉØ2¿Í¤Î»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢Â¹¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¿¿Ìð¤µ¤ó¡¢ÀÐ¹õ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤äÎ¹¹Ô¡¢Â¹¤ÎÃÂÀ¸¡¢¶âº§¼°¤Ç¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÂÎ¸³¤¹¤ëÍ½Äê¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î1Æü¤âÁá¤¤²óÉü¡¢Éüµ¢¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Þ¥ó»³²¼
1968Ç¯¡¢¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥¢¥Ä¡Ê¸½¡¦·Ë»°ÅÙ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ê¥º¥à·ëÀ®¡¢2011Ç¯¤Ë²ò»¶¡£Æ±Ç¯¡¢¥ª¥â¥í¡¼»³²¼¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥Ô¥ó³èÆ°¤¹¤ë¤â2017Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ò°úÂà¤·¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¤·¤«¤·2021Ç¯¤Ë·Ý¿Í¤ËÉüµ¢¤·¸½ºß¤Ï·Ý¿Í¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£