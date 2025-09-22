女優の前田敦子（34）、お笑い芸人のキンタロー。（43）が22日に都内で行われた映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」（10月3日公開）の公開前イベントに出席した。

同作主演のレオナルド・ディカプリオのファンである前田。昔とは違う“ダメな父親”の顔を見て「あんなにお父さん役似合うんだってちょっとびっくりしましたね。凄い素敵」と惚れ惚れ。長編映画にも関わらず、最初からラストまで楽しむことができたといい「心の中で拍手をずっと叩きながら楽しませていただきました」と感想を述べた。

この日、前田が憧れている“ディカプリオが緊急来日”という触れ込みで、キンタロー。が“キンタローディカプリオ”として登場し、会場は大爆笑。完成度の高さに前田も「似てるの、ちゃんと。凄いですよ！愛くるしいですね」と大絶賛していた。

キンタロー。にとって、ものまねでブレークのきっかけをくれた前田は「マイ神様」。「フライングゲットの神様。マイ神様オーマイガー。会いたかった、会いたかった。会いたかった、嬉しい。I want to you. 嫌いにならないでください」とカタコトの日本語で、「彼女（前田）なしでは飯食えない。東京にもいられなかった。彼女のおかげで今、この足（舞台を）踏んでる。全ては彼女から始まった。足向けて寝られないです。命の恩人です」と頭を下げ、敬意を示した。

何者かに一人娘をさらわれた元革命家の男性が戦いに身を投じる姿を描く同作。レオナルド・ディカプリオが主演、名監督・ポール・トーマス・アンダーソンが手掛けた究極の作品。10月3日より全国公開される。