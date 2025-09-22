スタバ新作はジェラピケコラボ、“ふわもこ”世界観のビバレッジにグッズが9・29より登場
スターバックスとルームウェアブランド「ジェラートピケ」がコラボ。“ふわふわ、もこもこ！とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに、『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』と、スターバックス公式オンラインストアで全25型（51アイテム）のコラボレーショングッズを9月29日より発売する。
【画像】ピケベアがバリスタに大変身！ふわもこアイテムなどコラボ商品一気見せ
『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』（Tallサイズのみ690円／税込・店内価格） は、華やかなアールグレイの香りにフルーティーな甘さが重なるティーラテをベースに、ブルーのアールグレイフレーバームース、スポンジケーキクラム、チョコレートの“ピケベア”をトッピングした一杯で、ブランドコンセプト「大人のデザート」をイメージした見た目も愛らしい仕上がりになっている。
今回のコラボグッズはベアリスタがパジャマを着たキャップがセットになった『gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ』（税込1,715円）や、『gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml』（税込800円）などおなじみのスターバックスのグッズから、『gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー ミントグリーン』（税込1万500円）などアパレルも充実の全25型（51アイテム）が登場する。
発売に先がけて9月25日から28日まで、渋谷cocoti店で先行販売イベントが開催される。『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』をひと足早く味わえるほか、“とびきりスイートなパジャマパーティー”の世界観を体験できるフォトスポットやコラボグッズの展示も実施する。購入者には限定ステッカーも用意される。
スターバックスとジェラート ピケが贈る“ふわもこ”の世界観。日常の中で心をほどくひとときを、ビバレッジとアイテムの両面から楽しめるコラボレーションとなりそうだ。
