横浜流星、唯一無二の誕生日プレゼントに笑顔 20代ラストの抱負を語り「コツコツだけが取り柄です」
俳優の横浜流星（29）が22日、東京ミッドタウン日比谷で行われたアサヒビールの新『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』発売記念イベントに参加した。
【写真】美しすぎる横顔…ビールをグビグビ飲む横浜流星
横浜は、9月16日に29歳の誕生日を迎えたばかり。サプライズで『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』のタワーがプレゼントされた。プレゼントを受け取ると「ビール会社だからこそ、ビール会社しかできない唯一無二の誕生日プレゼント。ありがとうございます！」と感謝し「おいしくいただきます」と話していた。
また、キーメッセージの「スーパードライをうまさで超えろ」にちなんで、20代最後の年に自身が「超えたい」と思うことをトーク。フリップに「昨日」と記した横浜は「20代ラストだからといって特別なことをせず、1日1日を大切にしていまして。なので自分らしく、でも確実に昨日を超えて前に進んで行けたらな」と理由を語った。日々の小さな積み重ねを重要視し「コツコツだけが取り柄です」と謙そんしながら語っていた。
『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』をフルリニューアルし、9月30日から全国で発売開始。その試飲イベント『アサヒスーパードライ ドライクリスタル スーパードライをうまさで超えろ。体験イベント』が、きょう22日から28日まで同所で開催される。横浜は、『アサヒスーパードライ ドライクリスタル』の広告キャラクターに就任。横浜が出演する新CMは30日から放映される。
