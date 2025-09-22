¡ÚÂ®Êó¡Û¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡¡ÁíÍý¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Áá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢ÁíÍý¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁá´ü¤Î½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¿À¼Ò¤ÇÉ¬¾¡µ§´ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Áá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¡Ê½°µÄ±¡¤ÎÁá´ü²ò»¶¤Ï¡Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊª²ÁÂÐºö¡¢µÞ¤¤¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
