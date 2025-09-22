Tシャツ1枚よりこっち！【GU】今 → 秋に真似したい♡「こなれシャツコーデ」

まだ暑さが残る時期でも、Tシャツ1枚着よりシャツを羽織るだけで一気に秋らしい雰囲気に。今回ピックアップしたのは、【GU（ジーユー）】のシャツアイテムたち。スタッフさんが実際に着こなす秋先取りコーデとあわせてご紹介します！ 端境期、着る服に悩んでいる人必見です。

秋ムードを先取りできるチェックシャツ

【GU】「コットンチェックシャツ」\2,490（税込）

ユニセックスのチェックシャツは、公式サイトによると「肌ざわりのよいやわらかいコットン素材を使用」とのことで、着心地の良さに期待できそう。タンクトップやキャミの上からさっと羽織るだけで、グッと秋らしい装いに。ほどよくゆとりのあるシルエットは、襟を抜いて着こなすとこなれ感がアップするはず。カラーは、ダークグレーとベージュ、オリーブの3色展開です。

キャミにさっと羽織るだけで脱・夏の装い

スタッフのNatsukiさんは、オリーブのカラーをチョイス。オリーブカラーは、暗すぎず落ち着いた色味なので、ミドル女性も気負わず取り入れやすそう。キャミの上からラフに羽織って、真ん中のボタンだけ留めるのがしゃれ見えのポイントです。バレルレッグのデニムスウェットと合わせて、メンズライクにまとめつつも、大きく開いた首元と華奢なサンダルで女性らしさも忘れずに。

体型カバーも叶うドルマンスリーブシャツ

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

ドルマンスリーブシャツは、肩まわりに余裕があるうえに、身体のラインも拾いにくいオーバーシルエットで、体型カバーも狙えるアイテム。ストンと落ちるきれいなシルエットなので、カジュアルすぎないのがちょうどいいかも。ボタンを開けて羽織りにしても、閉じてきちんと感を出してもサマになり、オンオフ問わず活躍してくれるはず。

ドルマンシャツでオールブラックコーデの鮮度アップ

ブラックのドルマンスリーブシャツと黒のティアードスカートを合わせたコーデ。かっちりしすぎないように、シャツはラフにボタンを留めて袖はロールアップしてみて。ほどよくボリュームのあるスカートで、単調になりがちなブラックコーデに奥行きをプラス。厚みのあるダークグリーンのスニーカーでカジュアルさを加えてブラウンのバッグをきかせれば、大人のこなれブラックスタイルの完成です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase