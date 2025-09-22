AirPods Pro 3¤Î¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×µ¡Ç½¡¢»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¿··¿iPhone¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ä
¿··¿¡ÖAirPods Pro 3¡×¤Î¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎiPhone¤Ç¤·¤«ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AirPods Pro 3¤Ë¤Ï¡¢Âè2À¤Âå¤ÎÄ¶¹ÂÓ°èÌµÀþ¥Á¥Ã¥×¡ÖU2¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤Î¡ÖÃµ¤¹¡×¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê±ó¤¯¤Ë¤¢¤ë½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¡ÖiPhone Air¡×¤Ç¤·¤«»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯U2¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖiPhone 16¡×¤ä¡ÖiPhone 15¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
AirPods Pro 3¤Î¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×µ¡Ç½¤Ï¡¢ºÇÂç60m¤Îµ÷Î¥¤«¤é¤½¤Î¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£
iPhone 17¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ï¤³¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤Ê¤¯¤¹µ¡²ñ¤¬¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Source: MacRumors
The post AirPods Pro 3¤Î¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×µ¡Ç½¡¢»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¿··¿iPhone¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡Ä appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.