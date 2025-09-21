Nothing Technology¤¬Android 16¥Ù¡¼¥¹¤ÎºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNothing OS 4.0¡×¤òÈ¯É½¡ª¥ª¡¼¥×¥ó¥Ù¡¼¥¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤Þ¤â¤Ê¤¯³«»Ï
|Nothing Phone¤äCMF Phone¸þ¤±Android 16¥Ù¡¼¥¹¤ÎºÇ¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNothing OS 4.0¡×¤¬È¯É½¡ª
Nothing Technology¤Ï17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖNothing¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¡ÖCMF by Nothing¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖNothing OS¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆGoogle¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¸þ¤±OS¡ÖAndroid 16¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖNothing OS 4.0¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Nothing OS¤Ç¤Ï¼«Á³¤ÇÄ¾´¶Åª¤«¤Ä¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ë¥â¥Ð¥¤¥ëÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌÜÅª°Õ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¯µ¡Ç½Åª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¸³è¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¤«¤ËÎÏ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Nothing OS 4.0¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä
¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤«¤éºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤Î»þ·×¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯¥¤¥Ã¥¯ÀßÄê¤Þ¤Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¡¢Nothing¤òÆÃÄ§¤Å¤±¤ëÅý°ì¤µ¤ì¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿´ð½à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥À¡¼¥¯¥â¡¼¥É
Nothing OS¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥À¡¼¥¯¤ÊÈþ³Ø¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ÎÈè¤ì¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ó¥å¡¼
2¤Ä¤Î¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºî¶È¤ÎÎ®¤ì¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¹¥¯¤òÁÇÁá¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¤ÎºÇÅ¬²½
¥¢¥×¥ê¤Îµ¯Æ°¤È¼Â¹Ô¤òÈùÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÂ®ÅÙ¡¢±þÅúÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Ì¿¿»£±Æ·Ð¸³¡ä
TrueLens¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿Nothing OS 4.0¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤È¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤ÁàºîÀ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥ê¥»¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤êÄ¾´¶Åª¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÌä¤ï¤º¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÊýË¡¤Ç½Ö´Ö¤òÂª¤¨¡¢ºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãAI¤Ë¤è¤ë´°Á´¤ÊÀ©¸æ¡ä
Nothing OS 4.0¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤È¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢AI¤ÎµóÆ°¤ò¤è¤êÆ©ÌÀ²½¤·¡¢´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¡ÊLLM¡Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ò¥ó¥È¤È»ÈÍÑ¾õ¶·¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇÄ°®¤·¤ÆÀ©¸æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÆ©ÌÀÀ¤¬¹â¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤ÎÃæ¤Ë¡£
¡ã°ìÈÌÅª¤Ê²þÁ±¡ä
¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤ÈAOD¤Î±þÅúÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢ÌÀ¤ë¤µÄ´À°¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Bluetooth¤ÈWi-Fi¤ÎÀÜÂ³À¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£BluetoothÏ¿²»¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹Â®ÅÙ¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÂÎ¸³¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Nothing Phone (3a) 8+128G White ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óËÜÂÎ¡ÚÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹ÉÊ¡Û
¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°(Nothing)
2025-04-15
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Android 16 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Introducing Nothing OS 4.0 - Nothing Community
¡¦Nothing ÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È | Nothing | JP