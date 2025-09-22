¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×º£ÅÄÈþºù¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤È¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬½éÎø¤òÀ®½¢¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¡×
½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×in¹âÃÎ¡×¡ÊNHK¹âÃÎ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤È¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬½éÎø¤òÀ®½¢¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿º£ÅÄÈþºù¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤Î3Ì¾¤¬¡¢¹âÃÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸¶¤¬¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡¡¡¡
º£ÅÄ¡¢¸¶¤Î»ÐËå¤À¤Ã¤¿²Ï¹çÍ¥¼Â¤âVTR½Ð±é¤·¡¢¸¶¤ÎÎø°¦¤Î¹ÔÊý¤òº£ÅÄ¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹ç¤¬Â·¤Ã¤Æ¸«¼é¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸«¤Æ¤é¤ó¤Ê¤¤¤è¡ª¤³¤Î3¿Í¡×¡Ö¤â¤¿¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£
º£ÅÄ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë3¿Í¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¸¶¤È¹â¶¶¤¬¡ËÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¡£2¿Í¤¬¡£¡ØËÜÅö¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¸¶¤Ï¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤Î´é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢3¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
