ÃæÉô¡¦Åì³¤ÃÏÊý¤Ç±ä¤Ù25Ëü¿Í°Ê¾åÍè¾ì

°ò¥Õ¥§¥¹¡ª2025Ç¯¿·¥·ー¥º¥ó³«ËëÂè2ÃÆ

9·î27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü)³«ºÅ¤Î¡ÖÂè5²ó°ò¥Õ¥§¥¹¡ªINÌ¾¸Å²°¥ª¥¢¥·¥¹21¡×¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤¬·èÄê¡ª

Á´Éô¤Ç13Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¤¦¤Á11Å¹ÊÞ¤¬°ò´ØÏ¢¤Î¥°¥ë¥á¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Þ¤µ¤Ë°ò°ì¿§¡¢°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¡£

ÃíÌÜ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï°ò¥Õ¥§¥¹Âç¾Þ¼õ¾ÞÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢Á°²ó¤Î³«ºÅ»þ¤Ë¤Ï´°Çä¤âÂ³½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ØÌ¾Çã¤¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤ÎÍè¾ì¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£

½ÐÅ¹¼Ô¾Ò²ð

①¤ë¤¤¤¤¤ÀKITCHEN

°ò¥Õ¥§¥¹¡ªÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¾Þ Âç¾Þ¡£

¾Æ¤­°ò¤¬¿Ê²½¤¹¤ë»þÂå¤Ø¡£¤½¤Î¿Ê²½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö½ÏÀ®¾Æ¤­°ò¡×¤Ç¤¹¡£

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¼ý³Ï¸å¡¢°ìÄê´ü´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥×¥ó¤¬Åü¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î´Å¤ß¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡Ø¤ë¤¤¤¤¤ÀKitchen¡Ù¤Ç¤Ï1Ç¯È¾¤â½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¡ÖÆÃ¾å¾Æ¤­°ò¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£

Á°²ó¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÀ£Á°¤È¤¤¤¦Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö»ç°ò½Õ´¬¤­¡×¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î½Õ´¬¤­¤ÎÈé¤Ç¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¤µ¤¯¤Þ¤¤¤â¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢ìÔÂô¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä½Õ´¬¤­¤Ç¤¹¡£

³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢Ãæ¤Ï´Å¤¯¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¤ª¤ä¤Ä¤ä·Ú¿©¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£

②¤¨¤ó¤à¤¹¤Ó

°ò¥Õ¥§¥¹¡ªÂç¾Þ Í¥½¨¾Þ ¶â¾Þ¡£

ÄêÈÖ¤Î¤Ê¤¤¾Æ¤­°òÀìÌçÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾Æ¤­°ò¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍ½Ìó°ìÇ¯ÂÔ¤Á¤Î¾Æ¤­°ò¡ÖÌªÏº¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£

③IMOBAKKA

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¹¥¤­ÃíÌÜ¡ª

Á´¹ñ¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­¤ë°ò¤±¤ó¤ÔÀìÌçÅ¹¡ØIMOBAKKA¡Ù¡£

ÂÀ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î½À¤é¤«¤¤°ò¤±¤ó¤Ô¤Ï¡¢°òËÜÍè¤Î´Å¤µ¤¬Â¸Ê¬¤Ë¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÅ·Á³Áô±ö¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£

Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êÀÚ¤ê¤·¤¿¥Ý¥ê¥Ý¥ê¤ÎºÙ¤¤°ò¤±¤ó¤Ô¤È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£

ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤ÎËÜÅ¹¤Þ¤Ç¡¢ËÌ¤Ï½©ÅÄ¤«¤éÆî¤ÏÏÂ²Î»³¤Þ¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾Êª¾¦ÉÊ¡£

£±¥ö·îÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤ªÅÚ»º¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£

④oimodo

°ò¥Õ¥§¥¹Âç¾ÞÍ¥½¨¾Þ ¶ä¾Þ

Ç¯´Ö1Ëü¸Ä¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Øoimodo¡Ù¿Íµ¤No.1¾¦ÉÊ¡ª

¤³¤À¤ï¤ê¤Î´Å¤¤¾Æ¤­°ò¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾Æ¤­°ò¥¸¥§¥éー¥È¤òÅº¤¨¤¿¼«Ëý¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£

Èé¤´¤È¾Æ¤­°ò¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥¸¥§¥éー¥È¤Ï¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·‼

ÀÅ²¬¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥±ー¥­¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤é¤ä&¥«¥Õ¥§¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤¤¤â¥¿¥ë¥È¡×¤â¡£

¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡Øoimodo¡Ù¤Î¾Æ¤­°ò¤¬¥´¥í¥´¥í¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¤Ê¤Î¤Ç¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£

⑤Joiecrep

°ò¥Õ¥§¥¹¡ªÂç¾Þ ¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç Âç¾Þ¡£

¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£

»ç°ò¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢°ÂÇ¼°ò¥½ー¥¹¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥Úー¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥ìー¥×¡£

⑥¤ª¤¤¤â¤äÇÀ²È¤ÎÂæ½ê

ºùÅçÍÏ´äÀÐ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤­¾å¤²¤¿Èé¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¾Æ¤­°ò¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

Á´¹ñ¤ä¤­¤¤¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç5Ëü¿Í¤ÎÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö±ö¤ä¤­¤¤¤â¡×¤¬¿Íµ¤¾¦ÉÊ

⑦¥¸¥§ー¥à¥¹¥Ý¥Æ¥È

¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥ÈÀìÌçÅ¹¤Î¡Ø¥¸¥§ー¥à¥¹¥Ý¥Æ¥È¡Ù

¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥Æ¥È¤òÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£

¥Áー¥º¹¥¤­¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç»¸ü¤Ê¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª

⑧¿ÀÆàÀî¸©¤¢¤Ã¤Ñ¤ìOIMON

ÀÐÀî¸©¤ÎÅÁÅý²Ã²ìÌîºÚ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÏºÅç¶â»þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ç°ò¡Ö¤Õ¤¯¤à¤é¤µ¤­¡×¤Ê¤ÉÆþ¼êº¤Æñ¤ÊÉÊ¼ï¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡Ö¤Ù¤Ë¤Ï¤ë¤«¡×¤ä¡Ö¥·¥ë¥¯¥¹¥¤ー¥È¡×¤ÎÄêÈÖ¤Þ¤Ç¡£

¤¸¤Ã¤¯¤êÀÐ¾Æ¤­¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ç»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

⑨¤Û¤Ã¤³¤ê°ò

°ò¥Õ¥§¥¹¡ªÂç¾Þ ¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç ¶â¾Þ¡£

¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ä°ò¤Î³ê¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¡¢¥¯¥Ã¥­ーÀ¸ÃÏ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£

3ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤ÎìÔÂô¥±ー¥­¤Ç¡¢2025¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÇî¤Î¤ª¤ß¤ä¤²ÉôÌç2²ñ´üÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª

⑩¤¤¤â°Ã

¡Ø¤¤¤â°Ã¡Ù¤Î¾Æ¤­°ò¤Ï¡¢ÅÁÅýÀ½Ë¡¤ÎÀìÍÑÔä¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âËÜÍè¤Î´Å¤ß»Ý¤ß¤¬Áý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Í¤Ã¤È¤ê´Å¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÄÛ¤ä¤­°ò¡£

¤Þ¤¿¡¢Ôä¤ä¤­°ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£

⑪Ë­È¬

¸·Áª¤·¤¿°ñ¾ë¸©»º¤Î¹È¤Ï¤ë¤«¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃº¤È¾ï³ê¾Æ¤ÎÔä¤Ç2»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¾Æ¤­¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ç®¤¤¶õµ¤¤Ç¾Æ¤­¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢Èé¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢Èé¶á¤¯¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤ä¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡£

¤·¤Ã¤È¤ê¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤È±ÉÍÜËþÅÀ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡Ö¾Æ¤­°ò¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¤Ï´Å¤¯¾Æ¤­¾å¤²¤¿Ôä¾Æ¤­°ò¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡£

¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êーÒÓ¤Ï¡Ø¥³ー¥Òー¥ª¥¢¥·¥¹¡Ù¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¡¢¥«¥é¥á¥ë¤Î¶ì¤ß¤È´Å¤ß¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£

¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè5²ó°ò¥Õ¥§¥¹¡ªINÌ¾¸Å²°¥ª¥¢¥·¥¹21

³«ºÅ¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìºù1-11-1¥ª¥¢¥·¥¹21À¾Â¦ÃÏ¾å¸ø±à

³«ºÅ´ü´Ö¡§9/27(ÅÚ)¡¦28(Æü)¾®±«·è¹Ô

³«ºÅ»þ´Ö¡§10:30～18:30¢¨28(Æü)¤Ï～18:00

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.imo-fes.com/