ÃæÉôÅì³¤¤Ç±ä¤Ù25Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡ª°ò¥Õ¥§¥¹¿·¥·ー¥º¥óÂè2ÃÆ¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤¬·èÄê9/27¡¦28³«ºÅ
ÃæÉô¡¦Åì³¤ÃÏÊý¤Ç±ä¤Ù25Ëü¿Í°Ê¾åÍè¾ì
°ò¥Õ¥§¥¹¡ª2025Ç¯¿·¥·ー¥º¥ó³«ËëÂè2ÃÆ
9·î27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü)³«ºÅ¤Î¡ÖÂè5²ó°ò¥Õ¥§¥¹¡ªINÌ¾¸Å²°¥ª¥¢¥·¥¹21¡×¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤¬·èÄê¡ª
Á´Éô¤Ç13Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¤¦¤Á11Å¹ÊÞ¤¬°ò´ØÏ¢¤Î¥°¥ë¥á¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Þ¤µ¤Ë°ò°ì¿§¡¢°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¡£
ÃíÌÜ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï°ò¥Õ¥§¥¹Âç¾Þ¼õ¾ÞÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢Á°²ó¤Î³«ºÅ»þ¤Ë¤Ï´°Çä¤âÂ³½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ØÌ¾Çã¤¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤ÎÍè¾ì¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¹¼Ô¾Ò²ð
①¤ë¤¤¤¤¤ÀKITCHEN
°ò¥Õ¥§¥¹¡ªÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¾Þ Âç¾Þ¡£
¾Æ¤°ò¤¬¿Ê²½¤¹¤ë»þÂå¤Ø¡£¤½¤Î¿Ê²½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö½ÏÀ®¾Æ¤°ò¡×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¼ý³Ï¸å¡¢°ìÄê´ü´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥×¥ó¤¬Åü¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î´Å¤ß¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ë¤¤¤¤¤ÀKitchen¡Ù¤Ç¤Ï1Ç¯È¾¤â½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¡ÖÆÃ¾å¾Æ¤°ò¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
Á°²ó¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÀ£Á°¤È¤¤¤¦Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö»ç°ò½Õ´¬¤¡×¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î½Õ´¬¤¤ÎÈé¤Ç¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¤µ¤¯¤Þ¤¤¤â¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢ìÔÂô¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä½Õ´¬¤¤Ç¤¹¡£
³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢Ãæ¤Ï´Å¤¯¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ä¤Ä¤ä·Ú¿©¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
②¤¨¤ó¤à¤¹¤Ó
°ò¥Õ¥§¥¹¡ªÂç¾Þ Í¥½¨¾Þ ¶â¾Þ¡£
ÄêÈÖ¤Î¤Ê¤¤¾Æ¤°òÀìÌçÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾Æ¤°ò¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤óÍ½Ìó°ìÇ¯ÂÔ¤Á¤Î¾Æ¤°ò¡ÖÌªÏº¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
③IMOBAKKA
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¹¥¤ÃíÌÜ¡ª
Á´¹ñ¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë°ò¤±¤ó¤ÔÀìÌçÅ¹¡ØIMOBAKKA¡Ù¡£
ÂÀ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î½À¤é¤«¤¤°ò¤±¤ó¤Ô¤Ï¡¢°òËÜÍè¤Î´Å¤µ¤¬Â¸Ê¬¤Ë¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÅ·Á³Áô±ö¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êÀÚ¤ê¤·¤¿¥Ý¥ê¥Ý¥ê¤ÎºÙ¤¤°ò¤±¤ó¤Ô¤È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£
ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤ÎËÜÅ¹¤Þ¤Ç¡¢ËÌ¤Ï½©ÅÄ¤«¤éÆî¤ÏÏÂ²Î»³¤Þ¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ì¾Êª¾¦ÉÊ¡£
£±¥ö·îÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤ªÅÚ»º¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
④oimodo
°ò¥Õ¥§¥¹Âç¾ÞÍ¥½¨¾Þ ¶ä¾Þ
Ç¯´Ö1Ëü¸Ä¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Øoimodo¡Ù¿Íµ¤No.1¾¦ÉÊ¡ª
¤³¤À¤ï¤ê¤Î´Å¤¤¾Æ¤°ò¤Ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¾Æ¤°ò¥¸¥§¥éー¥È¤òÅº¤¨¤¿¼«Ëý¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
Èé¤´¤È¾Æ¤°ò¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥¸¥§¥éー¥È¤Ï¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·‼
ÀÅ²¬¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥±ー¥¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤é¤ä&¥«¥Õ¥§¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤¤¤â¥¿¥ë¥È¡×¤â¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡Øoimodo¡Ù¤Î¾Æ¤°ò¤¬¥´¥í¥´¥í¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¤Ê¤Î¤Ç¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
⑤Joiecrep
°ò¥Õ¥§¥¹¡ªÂç¾Þ ¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç Âç¾Þ¡£
¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
»ç°ò¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢°ÂÇ¼°ò¥½ー¥¹¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥Úー¥¹¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¥¯¥ìー¥×¡£
⑥¤ª¤¤¤â¤äÇÀ²È¤ÎÂæ½ê
ºùÅçÍÏ´äÀÐ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿Èé¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¾Æ¤°ò¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤ä¤¤¤¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç5Ëü¿Í¤ÎÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö±ö¤ä¤¤¤¤â¡×¤¬¿Íµ¤¾¦ÉÊ
⑦¥¸¥§ー¥à¥¹¥Ý¥Æ¥È
¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥ÈÀìÌçÅ¹¤Î¡Ø¥¸¥§ー¥à¥¹¥Ý¥Æ¥È¡Ù
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥Æ¥È¤òÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£
¥Áー¥º¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç»¸ü¤Ê¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª
⑧¿ÀÆàÀî¸©¤¢¤Ã¤Ñ¤ìOIMON
ÀÐÀî¸©¤ÎÅÁÅý²Ã²ìÌîºÚ¤Ç¤¢¤ë¸ÞÏºÅç¶â»þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ç°ò¡Ö¤Õ¤¯¤à¤é¤µ¤¡×¤Ê¤ÉÆþ¼êº¤Æñ¤ÊÉÊ¼ï¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡Ö¤Ù¤Ë¤Ï¤ë¤«¡×¤ä¡Ö¥·¥ë¥¯¥¹¥¤ー¥È¡×¤ÎÄêÈÖ¤Þ¤Ç¡£
¤¸¤Ã¤¯¤êÀÐ¾Æ¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ç»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⑨¤Û¤Ã¤³¤ê°ò
°ò¥Õ¥§¥¹¡ªÂç¾Þ ¥¹¥¤ー¥ÄÉôÌç ¶â¾Þ¡£
¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ä°ò¤Î³ê¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤È¡¢¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£
3ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤ÎìÔÂô¥±ー¥¤Ç¡¢2025¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âÇî¤Î¤ª¤ß¤ä¤²ÉôÌç2²ñ´üÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
⑩¤¤¤â°Ã
¡Ø¤¤¤â°Ã¡Ù¤Î¾Æ¤°ò¤Ï¡¢ÅÁÅýÀ½Ë¡¤ÎÀìÍÑÔä¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âËÜÍè¤Î´Å¤ß»Ý¤ß¤¬Áý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Í¤Ã¤È¤ê´Å¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÄÛ¤ä¤°ò¡£
¤Þ¤¿¡¢Ôä¤ä¤°ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
⑪ËÈ¬
¸·Áª¤·¤¿°ñ¾ë¸©»º¤Î¹È¤Ï¤ë¤«¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃº¤È¾ï³ê¾Æ¤ÎÔä¤Ç2»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®¤¤¶õµ¤¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢Èé¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èé¶á¤¯¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤ä¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤È±ÉÍÜËþÅÀ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¾Æ¤°ò¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¤Ï´Å¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿Ôä¾Æ¤°ò¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡£
¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êーÒÓ¤Ï¡Ø¥³ー¥Òー¥ª¥¢¥·¥¹¡Ù¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¡¢¥«¥é¥á¥ë¤Î¶ì¤ß¤È´Å¤ß¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè5²ó°ò¥Õ¥§¥¹¡ªINÌ¾¸Å²°¥ª¥¢¥·¥¹21
³«ºÅ¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìºù1-11-1¥ª¥¢¥·¥¹21À¾Â¦ÃÏ¾å¸ø±à
³«ºÅ´ü´Ö¡§9/27(ÅÚ)¡¦28(Æü)¾®±«·è¹Ô
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:30～18:30¢¨28(Æü)¤Ï～18:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.imo-fes.com/