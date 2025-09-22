90ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¡½¡½ÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¸ì¤ë¡È¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¡É¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
¡ÖËÜÇ¯¤Î5·î15Æü¤Ë»ä¤Ï90ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ10Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ¤Ï100Ç¯¡¢»ä¤Ï90Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¡¢Ä¹ºê¤Î¸¶ÇúÅê²¼¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡¢Æ±À°¦¸øÉ½¡¢Âç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¡¢Í×Ãí°Õ²ÎÍØ¶Ê»ØÄê¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡×¤È»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡½¡½¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦À¤Âå¤Ø¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ËÜ¡ØÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤Ì¤¯µ®Êý¤¿¤Á¤Ø¡¡Ì¤ÍèÀ¤Âå¤¬µ±¤¯¥ß¥ï¤Á¤ã¤Þ¸ì¤ê20¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
ÈþÎØ¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¤¤¤Þ¤Î¸½Âå¤ò¡Ö²¿¤«¤ÈÉÔ´²ÍÆ¤ÇÉÔ³Î¼Â¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Î·Ð¸³¤ò¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¿·´©¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈþÎØ¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¡È¿ÍÀ¸¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥«¥®¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¤´¾Ò²ð¡½¡½¡£
ÂÐ¿Í´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ò¤¢¤Þ¤ê´é¤Ë½Ð¤·¤¿¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É½¾ð¤¬Ë³¤·¤¯¡¢°Å¤¯¤è¤É¤ó¤À´é¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤ª¶á¤Å¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ã¯¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ê¿Í¤Ï¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Îø°¦¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Í§Ã£¤«¤é¿©»ö¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤âÍ¶¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÀÑ¤â¤êÀÑ¤â¤ë¤È¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åú¤¨¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤ª¤Î¤º¤È³«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ÇÀèÀ¸¤Ë¼¸¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¥Ö¥¹¥Ã¤È¤Õ¤ÆÉå¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤·¤Ê¤¬¤é¸À¤¨¤Ð¡¢ÀèÀ¸¤â¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²È¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÇã¤¤Êª¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤â¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï±ßËþ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¥Ë¥Ã¥³¥ê¤¹¤ë¤À¤±¡£¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò·ù¤¤¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
»ä¤Ï90Ç¯´Ö¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿Êý¤Î´é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç²á¤´¤»¤ì¤Ð¡¢É¬¤º³èÏ©¤¬¸«¤¤¤À¤»¤ë¡£
ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤È¡¢µã¤¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï·ëÏÀ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤Û¾Ð¤ß¤Ï¥×¥é¥¹»×¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÍ¾Íµ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È²ò·è¤òÁá¤á¤ëÃÎ·Ã¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µ®Êý¤â¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¹¥Å¾¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ØÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤Ì¤¯µ®Êý¤¿¤Á¤Ø¡¡Ì¤ÍèÀ¤Âå¤¬µ±¤¯¥ß¥ï¤Á¤ã¤Þ¸ì¤ê20¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤êÈ´¿è