¡Ô¡ÈÀ°·Á¹ðÇò¡É¤Î¥ß¥¹¥³¥óÍ¥¾¡¼Ô¤ÎÆâÄêÀè¡Õ¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¤â¥¨¥íÇä¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¡£¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¥Ð¥ì¤ë¤«¤é¡×ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÈÂè2¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡É
¡Ö¤ª¶â¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¹¤È´¤±¤ÏÌµÍý¡ª¡×¨¡¨¡¼«¤éX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤½¤¦Åê¹Æ¤·¤Æ¡¢"À°·Á¹ðÇò¤«"¤È¥×¥Á±ê¾å¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹ÆüËÜÂç³ØË¡³ØÉô 2024¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÄ®¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡Öº£¸å¤Ï½÷À¤Ë»É¤µ¤ëÈ¯¿®¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¥ß¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î´°Á´¥ª¥Õ¤ÎÄ®¤µ¤ó¤ä¡¢¹¤È´¤±Á°¤ÎÄ®¤µ¤ó¤Ê¤É
¡¡Ä®¤µ¤ó¤Ë¤Ï5ºÐ¾å¤Î»Ð¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ð¤¬¥ß¥¹¥³¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö»ä¤â½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÂç³ØÆþ³Ø¤Ï¥ß¥¹¥³¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡¤Ç¤âÃæ¹â¤È¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ÎÉô³èÆ°¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢ÊÙ¶¯¤ÏÂç¤Î¶ì¼ê¡£¤À¤±¤É¥ß¥¹¥³¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤¤»×¤¤°ì¿´¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¤´¤¯¥Õ¥Ä¡¼¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ñÀ×¤Î¹ç³Ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ç°´ê¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅìµþ¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÂç¤¤ÊºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡¡°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤ÊºÃÀÞ¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¹â¹»¤Þ¤Ç¡Ø»ä¤Ï²Ä°¦¤¤¡Ù¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÅìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ä°¦¤¤»Ò¤¬¥´¥í¥´¥í¤¤¤Æ¡£¥ä¥Ð¤¤¡¢º£¤Î»ä¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤ÈØ³Á³¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤Ò¤È¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ë²¿¤ò¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î²Ä°¦¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯¤È2Ç¯¤Î´Ö¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ãå¼Â¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä®¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÊÙ¶¯¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥Ë¥¹Éô»þÂå¤ÏÆü¾Æ¤±¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥¬¥ó¥°¥í¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ä¹´ü¤ËÅÏ¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¿§Çò¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï±ÉÍÜÁÇ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ï¡¢¤ªÈ©¤Ë¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°û¤ß¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤äÉ¡¤Î¥á¥¤¥¯¤âÌÔÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤Ï´èÄ¥¤ì¤¿¤ÈÄ®¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¡£
²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È³ô¤Ç¹©ÌÌ
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤À¡£ºòº£¡¢¥Ð¥¤¥È´¶³Ð¤Ç¥Ñ¥Ñ³è¤ä¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç²Ô¤®¤òÆÀ¤ë³ØÀ¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥¯Åª¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»»þÂå¤âÉô³è°ì¶Ú¤Ç¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³ô¤ò¤ä¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ñ³è¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥ß¥¹¥³¥ó¤Ê¤ÉÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤é¡Ø¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤á¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¥ß¥¹¥³¥ó³èÆ°Ãæ¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËèÆü5»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÀ¤¿¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥íÈ¯¿®¤â¤¤¤Ã¤µ¤¤¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¥¹¥¯¥·¥ç¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¯¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥³¥¹¥×¥ìÇä¤ê¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë»Ò¤ÏÂ´¶È¸å¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤«¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¸ú²ÌÅª¤ÊÂÇ¤Á½Ð¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ï°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð½÷À¥¢¥Ê¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤µ¤ì¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Ä®¤µ¤ó¤Ï½÷À¥¢¥Ê»ÖË¾¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Î»Ò¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¦»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¤¤Ã¤È¡¢ËèÆü¡Ø¥ª¥ó¡Ù¾õÂÖ¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËèÆü100¡ó²Ä°¦¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢²ñÏÃ¤ò»ÅÀÚ¤ëÇ½ÎÏ¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ËèÆü¤¤Á¤Ã¤È100¡ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤ÇÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë½Ð¼Ò¤¹¤ëÀ¸³è¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï»ä¡¢Ä¶¥ë¡¼¥º¤Ê¥À¥ëÃå¤Ç²á¤´¤¹Æü¤¬½µ¤Ë4Æü¤¯¤é¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»Ä¤ê¤Î3Æü´Ö¤ò100¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤â¤Ê¤¤Æü¤Ï¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡¢¤½¤ì¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÉ½»²Æ»¤È¤«Êâ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤«¤é¡Ø¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ÀÌ¾¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÃÏÌ£¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡100¡ó¤Î¼«Ê¬¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤¹Ä®¤µ¤ó¡£¸½ºß4Ç¯À¸¤À¤¬¡¢Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤ò1¼Ò¼õ¤±¤ÆÆâÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬´ðËÜ¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÉû¶È¤âOK¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æþ¼Ò¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤â¤º¤Ã¤È¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Çº£¸å¤â½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø½÷¤Î»Ò¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤¿¤é¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ä¤Ä¼Â¶È²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÅª¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ãÄÐ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥º¥Ð¥º¥Ð¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥³¥ì¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¤Ç¤¤ëÊý¡¢¤È¤Æ¤âÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
