¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï22Æü¹ð¼¨¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê50¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê64¡Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Î5¿Í¤ÎÁè¤¤¤À¡£
ÁíºÛÁª¸å¸«¿ø¤¨¡È³°ÌîÁè¤¤¡É¤¬·ã²½¡Ä¡Ö¿Ê¼¡Ïº¼óÁê¡×ÃÂÀ¸¿´ÂÔ¤Á¤Î°Ý¿·¤Ë¸øÌÀ¤Ïº¨¤ß¹ü¿ñ
¡¡22Æü¤Î¸õÊä¼Ô½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢23Æü¤Ï¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ÈÀÄÇ¯¶É¡¦½÷À¶É¼çºÅ¤Î¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ¡¢24Æü¤ÏÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Î±éÀâ²ñ¤È¡¢Íè·î3Æü¤ÎÅê³«É¼Á°Æü¤Þ¤Ç12Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁªµóÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤½¤Î´Ö¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÈÓò¤·¤Æ¤ªº×¤êÁû¤®¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢5¿ÍÂ·¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Î²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¢£5¿Í¤½¤í¤¦¤Î¤Ï³Æ¶É1²ó¸Â¤ê
¡ÖÅÞÂ¦¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤Ï1²ó¸Â¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¾ðÊó·Ï¤ÈÊóÆ»·Ï¤Ê¤ÉÀ¯¼£¤ò°·¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯BS¤Ë¤âÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¡£Á°²ó¤Ï´õË¾¤¹¤ì¤Ð1¤Ä¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊ£¿ô¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï1²ó¤À¤±¤È¡£¸õÊä¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°¤òÇû¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Á°²ó¤ÎÁªµó´ü´Ö¤Ï15Æü´Ö¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÖÁíºÛÁª2024¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ãÁª´É¼çºÅ¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¥Æ¥ì¥ÓÅù¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹ç·×18²ó¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡ä¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï12Æü´Ö¤Ç¡¢ÅÞÁª´É¡ÊÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡Ë¼çºÅ2²ó¡¢ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö1²ó¡¢ºßµþ¥Æ¥ì¥Ó6¼Ò³Æ1²ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢2¼Ò³Æ1²ó¤Î·×11²ó¤ÎÍ½Äê¤À¡£
¡ÖÁ°²ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¡ØÄ¹¤¤À¯¼£¶õÇò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÇÈ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¡Ù¤ÈÈãÈ½¤ä°ÛÏÀ¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢²ó¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¡×¤ò·Ù²ü¡©
¡Ö¸õÊä¼Ô¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°¤òÇû¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌîÅÞ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¨¡¨¡¤¤¤º¤ì¤â¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¤À¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¥º¥Ð¥ê¡Ö¿Ê¼¡Ïº±£¤·¡×¤À¡£
¡ÖÆ¤ÏÀ²ñ¤Î²ó¿ô¤ÏÁª´É¼çÆ³¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°©Âô°Ñ°÷Ä¹¤È¿¹»³´´»öÄ¹¤Î°Õ¸þ¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¿û¸µ¼óÁê¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¡È¸å¸«Ìò¡É¤Ç¤¹¡£¸½¾õ¡¢¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬ÅÞ°÷É¼¤Ç¤âµÄ°÷É¼¤Ç¤âÍ¥Àª¤Ç¡¢ºÇÍÎÏ¤ÎËÜÌ¿¡£¤½¤ì¤¬Êø¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µ´Ìç¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤¹¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¡Ø¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¡Ù¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¡¢ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÂ®¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£¿Ê¼¡Ïº¿ä¤·¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢5¿Í¤Î´ïÎÌ¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤í¤¦¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ë
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¤Ïº£²ó¤â°©ÂôÁª´É°Ñ°÷Ä¹Ì¾¤Ç¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¡Ö¸øÊ¿¡¦¸øÀµ¤ÊÊóÆ»¡×¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ê¡¢½êÂ°µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¡ÖÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¼«½Í¡×¤òµá¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ø¤Î¾Ã¶Ë»ÑÀª¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬°ì¹ñ¤Î¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¤¤¤è¤¤¤èËÜÈÖ¡£¿·ÁíºÛ¤ÏÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß³ÈÂç¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤³¤ò°ú¤Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤ò¸«¿ø¤¨¡¢³°Ìî¤ÎÁè¤¤¤â·ã²½¡£