ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬ÁíºÛÁª¡È·âÄÀ¡É´íµ¡¡ÄÀÐÇË¼óÁê¼Ç¤¡ÖÉ¬Äê¡×È¯¸À¤ò¼Õºá¡õÅ±²ó¤â¸å¤Îº×¤ê¤«
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡£ËÉÙ¤Ê³ÕÎ½·Ð¸³¤ä¼ê·ø¤¤ÅúÊÛ¤¬ÄêÉ¾¤Ç¡Ö°ÂÄê´¶È´·²¡×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢22Æü¤Î¹ð¼¨Æü¤òÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼º¸À¤òÈÈ¤·¡¢¼Õºá¡¦Å±²ó¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¸øÌÀÅÞ¤Î°µÎÏ¡Ä¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¥ì¡¼¥¹¡Ö3ÈÖ¼ê¡×ÎÓË§Àµ»á¤Î±£¤ì¤¿¡È±ç·³¡É¤Ë
¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢18Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤Ë´Ø¤·¡ÖÁªµó¤ËÉé¤±¤¿¡£¼¡¤Î¿Í¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¼¤á¤ë¤Î¤ÏÉ¬Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¸ø¤¬»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿2Ëü¡Á4Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼Ç¤¤¬¡ÖÉ¬Äê¡×¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢½÷Ë¼Ìò¤Î¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤âÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡£¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤Æ·èÄê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£
¡ÖÅ·¤ËÂÃ¤¹¤ëÈ¯¸À¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥Þ¥º¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢21Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Õºá¤ÈÅ±²ó¤òÉ½ÌÀ¡£¡ÖÉ¬Äê¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËèÆü¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¡Ö¼ã´³¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤Ç¸í²ò¤ò¾·¤¯È¯¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØÉ¬Äê¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤ª¤ï¤Ó¤·¤Æ¼è¤ê¾Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£¸½¶âµëÉÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë·èÄê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢È¯¸À¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£
¢£ÉáÃÊ¤Ï¥¥Ä¥¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤â
¡¡±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡Ö¼ê·ø¤¤¤Ï¤º¤ÎÈà¤¬¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢18Æü¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢´±Ë¼Ä¹´±²ñ¸«»þ¤Î¤Þ¤ë¤Ç´±Î½¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¸¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öµð¿Í¤ÎÀ±¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦À±ÈôÍºÇÏ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦È¼ÃèÂÀ¤Î¡ÖÀ±¤¯¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥â¥Î¥Þ¥ÍÉÕ¤¤ÇÈäÏª¡£»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¶â¤Ï»È¤¤ÀÚ¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÎÓ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï°Õ³°¤È¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ç¡¢¥¥Ä¥¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¸½¶âµëÉÕ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö½é¤«¤éÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ä¤¤ËÜ²»¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÎÓ¤µ¤ó¤ÏÁ°²óÁíºÛÁª¤ÈÈæ¤Ù¡¢»Ù»ý¤Î¹¤¬¤ê¤ËÁêÅö¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¾®ÀôÇÀÁê¤¬¼º¸À¤Ç¼ºÂ®¤·¤¿¤ê¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤â¹¤¬¤ê¤ò·ç¤¯Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê´±Å¡»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡³ÕÎ½¹¹Å³¤Ê¤É¶ÛµÞ»þ¤Ë¸åÇ¤¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¯³¦¤Î119ÈÖ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡£¼«¤é¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¡Ö119ÈÖ¡×¤¹¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ò¤á¤°¤ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¥É¥í¥É¥í¡¢½¹°¤ÊÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¡¢¶î¤±°ú¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¤Ê¤É¤Ç¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£