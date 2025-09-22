「スターバックス」と、ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」がコラボレーション！

ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」が販売されるほか、全25型、51のコラボグッズが発売されます☆

スターバックス「gelato pique（ジェラート ピケ）」コラボレーション

発売日：2025年9月29日（月）

忙しい毎日の中で心をほどく“ごほうび時間”を届けたいという想いから生まれた「スターバックス」と「ジェラート ピケ」による初のコラボレーションが展開されます！

スターバックスが大切にしてきた「ゲストのライフスタイルに寄り添うひととき」と、ジェラート ピケが掲げる「大人のデザート」というコンセプト。

その両ブランドの想いが重なり、今秋は“とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに、ビバレッジやグッズを通じて特別な時間が提供されます。

期間中、ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」が全国のスターバックス店舗に登場するほか、スターバックス公式オンラインストアでの全25型・51種のグッズ販売。

また、スターバックス コーヒー渋谷cocoti店では、 “ふわふわ、もこもこ！とびきりスイートなパジャマパーティー”の世界観をひと足早く体験できるフォトスポットとコラボレーショングッズの展示、コラボレーションビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」の先行販売が実施されます☆

ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ（Iced）

価格：持帰り 678円(税込)／店内利用 690円(税込)

販売期間：2025年9月29日（月）〜 ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

サイズ：Tallサイズのみ

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

ふわふわ、もこもこなブルーの見た目がスイートな、“大人のデザート”からインスパイアされた、アールグレイの上品な味わいが堪能できる「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」

ジェラート ピケのブランドコンセプトである「大人のデザート」から着想を得た、華やかな一杯です。

上品なアールグレイの香りにフルーティーな甘さが重なる、こころ華やぐティー ラテ。

ふわふわなブルーのアールグレイフレーバームースの上に、ルームウェアのもこもこな素材感をイメージしたスポンジケーキクラムと、やさしい甘さのピケベアチョコレートがトッピングされています。

“ふわふわ、もこもこ”な見た目と華やかな味わいで、まるでパジャマパーティーのように心を弾ませてくれる、見た目にも愛らしい特別なビバレッジです☆

スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」先行販売イベント

開催期間：2025年9月25日（木）〜9月28日（日）予定

営業時間：07:00〜22:30

先行販売：先行販売はビバレッジのみとなります。また、数量限定となるため、なくなり次第先行販売終了となります

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

開催場所：スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店

所在地：150-0002 東京都 渋谷区 渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA

発売に先がけて、渋谷cocoti店では「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」をひと足早く楽しめる先行販売イベントを、9月25日から4日間開催。

イベント会場には、ビバレッジの先行販売に加えて、今回のコラボレーションの世界観を表現した“とびきりスイートなパジャマパーティー”の空間が登場します。

さらに、スターバックス公式オンラインストアで発売されるアパレルなどのコラボレーションアイテムも特別に展示し、実際に手に取って確認できるのも嬉しいポイント。

実際に確認できるのは今回のイベントのみです。

さらに「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」を購入された方へステッカーのプレゼントも実施。

ふわふわ、もこもこな世界観をひと足早く味わえるチャンスです☆

※「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」以外の販売は実施されません

※ステッカーの配布数には限りあるため、なくなり次第終了となります

ルームウェアやトートバッグなどのライフスタイルグッズを多数発売

販売期間：2025年9月29日（月）〜なくなり次第終了

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部除く）

gelato piqueコラボレーショングッズの購入制限について：・2025年9月29日(月)〜10月1日(水)の3日間は、ひとり各商品1点のみ購入可能です。・対象は、ビバレッジを除く、店頭販売のコラボレーション全種となります。尚、期間中であっても各グッズの在庫が無くなり次第、販売終了となります。・在庫についての店舗への問合せは遠慮くださいオンラインストア限定グッズについて：・在庫・販売状況について、電話での問合せには対応できません。・オンラインストア販売は販売初日のみ、一会計あたり各グッズ1点まで購入できます。・オンラインストア販売時間は午前6時頃を予定。（販売時間は前後する可能性があります）・オンライン購入サイトへのアクセスが集中した際に、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番にオンライン購入サイトへご案内するサービスを導入しています。順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。ただし、午前6時前にサイトで待機された場合は、先着順での案内ではありません。・商品完売後、再度購入可能となる可能性があります。その際通知等は行われません。最新の在庫状況はスターバックス オンラインストアの商品ページを確認ください。

ジェラート ピケならではのふんわり柔らかな素材を使ったルームウェアや、日常使いしやすいトートバッグなど、多彩なグッズを販売。

今回のコラボレーションならではのデザインやカラーで、“ごほうび時間”をより特別に演出します。

gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml

価格：800円(税込)

gelato piqueのアイコニックな2色ボーダーのデザインを取り入れたリユーザブルカップ。

カラーは、gelato piqueとスターバックスの両ブランドのカラーにインスパイアされた、このコラボレーションならではの大人かわいいミントグリーンです。

gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ

セット価格：1,751円(税込) ※gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーンとセットでのみ販売

リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタがgelato piqueとのコラボレーションオリジナルデザインで登場。

gelato piqueのアイコニック な2色ボーダーのトップスとヘアバンドを付けたベアリスタは今回のコラボレー ションの特別仕様になっています。

※コラボレーションリユーザブルカップの在庫が無くなった場合は、通年展開のリユーザブルカップ473mlとのセット販売に切り替えとなります。（セット価格：1,201円(税込)）

スターバックス カードgelato pique ベアボーダー ミントグリーン／スターバックス カードgelato pique ベア柄

価格：2,000円以上の入金で発行可能

今回のコラボレーションの為にオリジナルで描き下ろしたアートがデザインされた、スターバックス カード2種。

ちょこんとお座りするベアがかわいい、ボーダー柄と総柄から選ぶことができます。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique ボーダーステンレスTOGOボトル ミントグリーン／モカベージュ／ソフトピンク 473ml」

価格：各6,000円(税込)

gelato piqueのアイコニックな2色ボーダーのデザインを取り入れたカップ型 のステンレスボトル。

リッドにロック機能がある、スターバックスらしいカップ形状で、ボタンを右にスライドさせ、押し込むことでフタが開きます。

真空二重構造が保温・保冷性に優れたドリンクウェアです。

カラーは、gelato piqueとスターバックスの両ブランドのカラーにインスパイアされた3色展開。

前面にはスターバックスサイレンと、コラボレーションロゴ、背面にはコラボレーションオリジナルのピケベアがプリントされています。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique リッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル ミントグリーン／モカベージュ／ソフトピンク 473ml」

価格：各7,500円(税込)

コラボレーションオリジナルのピケベアのチャーム付きリッドカバーが付属したステンレスボトル。

リッドカバーは取り外し可能です。

ベアチャームのみを単体でキーチャームとして使用するなど、気分に合わせて使い分けができます。

ステンレスボトルには、ころんとしたかわいいフォルムにサイレンロゴがエンボスで 施されているほか、今回のコラボレーションのために描き下ろされたピケベアやキャラメルマキアートをイメージしたオリジナルイラストをプリント。

カラーは3色展開で、やわらかな色味のミントグリーン、モカベージュ、 ソフトピンクで、単品でも組み合わせても使いやすいカラーです。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique グラスマグ ミントグリーン／モカベージュ／ソフトピンク 355m」

価格：各3,500円(税込)

gelato piqueとスターバックスの両ブランドのカラーにインスパイアされた3色展開のシンプルな耐熱グラスマグ。

gelato piqueらしい やわらかな色味のミントグリーン、 モカベージュ、ソフトピンクで、単品でも組み合わせても使いやすいカラーです。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique ベアスノードームボーダータンブラー ミントグリーン／モカベージュ／ソフトピンク 355ml」

価格：各4,000円(税込)

gelato piqueのアイコニックな2色ボーダーのデザインを取り入れたスノー ドームタンブラー。

本体内部のスノードームには、今回のコラボレーションのオリジナルデザインであるグリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアが座っています。

タンブラーを動かすと、星形のコンフェッティがキラキラと動くのも魅力的。

カラーは、gelato piqueとスターバックスの両ブランドのカラーにインスパイアされた3色展開です。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー ミントグリーン／オフホワイト／ソフトピンク」

価格：各10,500円(税込)

サイズ：フリーサイズ

参考実寸：肩幅45、身幅54、袖丈56.5、着丈66cm

gelato piqueではおなじみのふわふわな着心地はそのままに、さらりとした肌触りのもこもこ素材を使用したプルオーバー。

グリーンエプロンを着てマグカップを持ったコラボレーション仕様のピケベアと、コラボレーションロゴをジャガードで前面に大きく施されています。

ゆったりとした着やすいシルエットに仕上げられた、デイリーに活躍してくれるファッションアイテムです。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーロングパンツ ミントグリーン／モカベージュ／ソフトピンク」

価格：各9,900円(税込)

gelato piqueではおなじみのふわふわな感触はそのままに、さらりとした肌当たりの、パウダリーなもこもこ素材を使用したロングパンツ。

gelato piqueのアイコニックな2色ボーダーのデザインを取り入れ、履きやすいストレートシルエットに仕上げられています。

前面にはコラボレーションロゴを刺繍、後ろポケットにはコラボレーション仕様のピケベアのアップリケ刺繍が施された一着です。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーソックス ミントグリーン／モカベージュ／ソフトピンク」

価格：各3,900円(税込)

gelato piqueのアイコニックな2色ボーダーのデザインのルームソックス。

コラボレーション仕様のピケベアのアップリケ刺繍が施された、ギフトにもおススメのグッズです。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーヘアバンド ミントグリーン／モカベージュ／ソフトピンク」

価格：各4,200円(税込)

サイズ：フリーサイズ

参考実寸：頭周り46、ヘアバンド幅8.5cm

さらりとした肌当たりの、パウダリーなもこもこ素材を使用したヘアバンド。

キャッチーなリボン型がアクセントになった、ギフトとしても喜ばれるグッズです。

gelato piqueのアイコニックな2色ボーダー のデザインを取り入れ、リボンのサイドにコラボレーションロゴ刺繍、コラボレーション仕様のピケベアのアップリケ刺繍が施されています。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique パウダーベアジャガードボーダーブランケット ミントグリーン」

価格：9,900円(税込)

参考実寸：縦72.5、横120cm

さらりとした肌当たりの、パウダリーなもこもこ素材を使用したブランケット。

gelato piqueのアイコニックなミントグリーンの2色ボーダーに、コラボレーション仕様のピケベアと、コラボレーションロゴがジャガードで前面に大きく施されています。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique ベアプリントボーダーポーチ ミントグリーン」

価格：4,800円(税込)

小さなバッグにも入れやすいコンパクトなサイズ感のポーチ。

コラボレーション仕様のピケベアをプリントと、刺繍で表現されたコラボレーションロゴがおしゃれ☆

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique ベアプリントマチ付トートバッグ ミントグリーン」

価格：4,900円(税込)

参考実寸：縦41、横38cm／マチ幅12、持ち手長さ60cm

コラボレーション仕様のピケベアとコラボレーションロゴを前面に大きくプリントした、しっかりとしたキャンバス生地のトートバッグ。

マチ付きの大容量で内側にはちょっとした小物を収納できるポケット付きです。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique パウダースタージャガードカーディガン グリーン」

価格：15,000円(税込)

サイズ：フリーサイズ

参考実寸：肩幅51、身幅56cm／袖丈53.5、着丈66cm

gelato piqueではおなじみのふわふわな感触はそのままに、さらりとした肌当たりの、パウダリーなもこもこ素材を使用したカーディガンを、スターバックスらしいグリーンで仕上げた一着。

袖口と裾には星のモチーフ、胸元にはグリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベア、さらには背中に大きなスターバックスサイレンをジャガードで施した、スペシャルなデザインです。

立体的なボタンのデザインには、STARBUCKSとgelato piqueの両ブラ ンドのイニシャルであるS・BとG・Pの文字とサイレンマークを取り入れた、 細部までこだわりの詰まったファッションアイテムです。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique パウダースタージャガードソックス グリーン」

価格：3,900円(税込)

サイズ：フリーサイズ

参考実寸：はき口幅 16.5cm、はき口〜かかと丈 24cm、足裏長さ 20cm

さらりとした肌当たりの、パウダリーなもこもこ素材を使用したルームソックスをスターバックスらしいグリーンで仕上げた一足。

たくさんの星のモチーフがジャガードで散りばめられています。

サイドに刺繍されたコラボレーションロゴもポイントです。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique ベア柄カットソーシャツ／ショートパンツ アイボリー」

グッズ名・価格：

gelato pique ベア柄カットソーシャツ アイボリー 9,900円(税込)サイズ：フリーサイズ参考実寸：肩幅42、身幅55、袖丈56、着丈70cmgelato pique ベア柄カットソーショートパンツ アイボリー 7,000円(税込)サイズ：フリーサイズ参考実寸：ウエスト68、股上32、股下9、裾巾31cm

なめらかな肌触りの総柄シャツとショートパンツ。

今回のコラボレーションのために描き下ろされたイラストには、スターバックスのチョコレートチャンククッキーやキャラメルマキアートをイメージしたモチーフ、そしてグリーンエプロン姿でマグカップを抱えるピケベアが描かれています。

ゆったりとしたシルエットのシャツは、ボタンとパイピングにスターバックスグリーンを効かせ、胸ポケットにはコラボレーションロゴが刺繍で施されています。

スターバックス公式オンラインストア限定「gelato pique ベア柄ポーチ／トートバッグ アイボリー」

グッズ名・価格：

・gelato pique ベア柄ポーチ アイボリー 4,800円(税込)

・gelato pique ベア柄トートバッグ アイボリー 4,500円(税込)

小さなバッグにも入れやすいコンパクトなサイズ感のポーチ。

グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアの総柄にスターバックスグリーンを配色で効かせています。

また、同じデザインのキャンバス生地のトートバッグには、 グリーンエプロンを着てマグカップを持ったピケベアの総柄にスターバックスグリーンを配色。

A4サイズの書類やPCがピッタリ入るコンパクト なサイズ感です。

“ふわふわ、もこもこ！とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマにしたドリンクやファッションアイテムが登場。

スターバックスにて実施される「gelato pique（ジェラート ピケ）」とのコラボレーションは、2025年9月29日よりスタートです☆

