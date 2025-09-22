ÁÖ¤ä¤«¿©´¶¡ÖÇß¤·¤½¤Ò¤¸¤¡×¡¢¤ä¤Þ¤¦¤¬9·îÈ¯Çä Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿3·ÁÂÖ¤ÇÅ¸³«
¤ä¤Þ¤¦¤Ï9·î¤«¤é¡ÖÇß¤·¤½¤Ò¤¸¤¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤·¤½¤ÈÇß¿Ý¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¡¢¥«¥ê¥«¥êÇß¤È²ê¤Ò¤¸¤¤Î°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎäÅÛ¤ä¥µ¥é¥À¡¢ÊÛÅöÁÚºÚ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¡£·ÁÂÖ¤ÏÆó¿§¥«¥Ã¥×75g¡Ê260±ß¡Ë¡¢¥Ç¥ê¥«¥«¥Ã¥×65g¡Ê250±ß¡Ë¡¢S¥«¥Ã¥×40g¡Ê170±ß¡Ë¤Î3¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¡¢²ÈÂ²¹½À®¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë¡£Æó¿§¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¡ÖÀ¸¤·¤ÐÄÒ¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Çä¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èó²ÃÇ®À½Ë¡¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤òÂ»¤Ê¤ï¤º»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á½Å»ë¤Î¾ÃÈñ¼Ô¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£