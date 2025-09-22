timelesz寺西拓人＆原嘉孝＆橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝、新メンバーのみでCM初出演
8人組グループ・timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が27日から東阪名エリアで放送される、ヘアケアブランド『8 THE THALASSO（エイトザタラソ）』新テレビCM「かきあげたくなる、ぷるん髪」篇に出演することが22日、わかった。今年2月に加入した新メンバーだけで初のCM出演を果たす。
【動画】さわやかに髪をかきあげ…timelesz5人が出演する新CM
同社は「ブランド設立後初の製品リニューアルを行い、リスタートを切ったエイトザタラソと、オーディション番組を経て、新たな道へと進みはじめた5人とのタイミングがマッチしたと共に、彼らのがむしゃらに頑張る姿は応援する皆様の日々における「潤い」となっており、保水美容液シャンプーとして「潤い」を届けるエイトザタラソを“象徴する存在”であることから」起用理由を明かしている。
リニューアル後初となる同CMでは、5人が新しく進化した“ぷるん髪”の魅力をアピール。会話をしながら自然に髪をかきあげる姿を通して、潤いに満ちた“ぷるん髪”が、単に髪を潤すだけではなく、つい触りたくなるほどの喜びや自信を感じる仕上がり感であることを、「かきあげたくなる、ぷるん髪。」のキャッチコピーとともに表現する。
CM撮影は、5人ならでの自然な会話シーンからスタート。決められたせりふではない会話だからこそ生まれるリアルな空気感は貴重で、他で見られない5人の素顔が垣間見える。
5人が声をそろえて「ぷるんっ」と口にするシーンでは、「ぷるんっ」の声の高さなどを調整しながら、うるおいが伝わる表現を模索する姿が印象的。髪をかきあげてポーズを決めるシーンの撮影では、それぞれが違った仕草で潤った髪を自信たっぷりにかきあげる姿に、5人の個性あふれる魅力がさく裂していた。
撮影の合間も笑顔と会話が絶えず、仲の良い姿をみせてくれた5人。最年少の篠塚は、突然踊りだしてみんなを笑わせたり、エイトザタラソの象徴である「8」の文字を全身で表現してくれたりとお茶目な姿を見せ、雰囲気を和ませた。終了時には、拍手とともに花束を手わたされ、満面の笑みでお礼の言葉を述べる5人の姿には、初の5人でのCM撮影をやりきった充実感がみなぎっていた。
なお、メイキング＆インタビュー映像も公開。自然な会話をしながらの撮影や、撮影の合間も笑顔と会話が絶えない仲の良い姿など、5人の素顔が収められている。
