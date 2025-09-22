¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë Âç¼ê¤¬Áê¼¡¤®ÅêÆþ ¡Ö¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¡×¶¥¤¦
¥Î¥ó¥¢¥ë»Ô¾ì¤ÎÌó8³ä¤òÀê¤á¤ë¥Ó¡¼¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È°ûÎÁ¡£°û¤á¤Ê¤¤¤È¤¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ÎÂå¤ï¤ê¡×¤«¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤Ø¤ÈÃ¦Èé¤¹¤Ù¤¯³«È¯¶¥Áè¤¬²áÇ®¤¹¤ë¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¥Ó¡¼¥ë¡×¤À¡£
·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤äÀ¸³è¼Ô¤Î²ÁÃÍ´ÑÊÑ²½¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.00¡ó¤Î¥Ó¡¼¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È°ûÎÁ¤ÎÈÎÇäµ¬ÌÏ¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë17Ç¯Èæ16¡óÁý¡Ê¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ëÄ´¤Ù¡Ë¡£
¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¡×¡Ö·ò¹¯»Ö¸þ¡×¤Ê¤É¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢º£¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖËÜÊª¤Î¥Ó¡¼¥ë¤é¤·¤µ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
µ»½Ñ³×¿·¤Î¿ÊÅ¸¤âÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁÀ¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¾¦ÉÊ¤¬Áê¼¡¤®ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬9·î24Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖTHE BEZERS¡Ê¥¶¡¦¥Ù¥¼¥ë¥º¡Ë¡×¡Ê350㎖´Ì¡Ë¡£¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃù¼ò¹©Äø¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö½ÏÀ®¡×¤Ç»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¸¶¼ò¤òÃ¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë½èÍý¤·¤¿¥¨¥¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¥Î¥ó¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤ª¼ò¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤äÊ£»¨¿È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃæÌ£³«È¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¼Ò¥Î¥ó¥¢¥ëÉôÄ¹ Ê¡ËÜ¶©»Ö»á¡Ë¡£
È¯Çä¤òÁ°¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëCM¤âÊü±Ç³«»Ï¡£·ò¹¯»Ö¸þÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÆ±¼Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¤ª¼ò¤é¤·¤µ¤ä°û¤ß¤´¤¿¤¨¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ°éÀ®¤ò¿Þ¤ë¡£Ç¯Æâ¤ÎÈÎÇäÌÜÉ¸¤Ï45Ëü㌜(8.4ℓ´¹»»)¡£
¥é¥¤¥ÈÁØ¡¦¥Î¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Î³ÍÆÀ¤¬¥«¥®¡©
¤Þ¤¿¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥¥ê¥óËÜ³Ê¾úÂ¤¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë ¥é¥¬¡¼¥¼¥í¡×¡Ê350㎖´Ì¡Ë¤ò30Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æ±¼Ò¥Î¥ó¥¢¥ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÅê»ñ³Û¤È4Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ³«È¯¡£¥¥ê¥ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥é¥¬¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¬¡¼¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¾úÂ¤¤·¤¿¥Ó¡¼¥ë¤òÃ¦¥¢¥ë½èÍý¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦À®Ê¬¤òÊä¤¦¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¥Ó¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ó¡¼¥ëÎà¤Ï¹ØÆþ¤¹¤ë¤±¤É¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ë¤Ï·î1²óÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦Êý¤¬5100Ëü¿Í¡£¤³¤ì¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥«¥®¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÌÚÂ¼Àµ°ì»á¡Ê²¼¼Ì¿¿è¡Ë¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¤È¤ß¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥Ó¡¼¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ë¥Ë¡¼¥º¤È¤·¤Æ°ìÈÖÂç¤¤¯¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ³Ê¥Ó¡¼¥ë¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¥Î¥ó¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¥ê¥ó ¥°¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¤ÎÎ¾¼´¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£Ç¯ÆâÌó50Ëü㌜¡ÊÂç¤Ó¤ó´¹»»¡Ë¤ÎÈÎÇä¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤¬ºòÇ¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥¼¥í¡×¤â¡¢Ã¦¥¢¥ëÀ½Ë¡¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¹¥É¾¡£»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥Ó¡¼¥ë¤È´Ö°ã¤¨¤ë¿Í¤âÂ³½Ð¤·¤¿¡£º£½Õ¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¸þ¤±¤Î¾®ÉÓ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢8·î¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏÅö½éÇ¯´ÖÌÜÉ¸¤Î8³ä¤ËÅþÃ£¡£ÌÜÉ¸¤ò2³äÁý¤Î240Ëü㌜¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£