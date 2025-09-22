『ワンダンス』原作者 珈琲×SKY-HI対談インタビュー動画公開 元より交流がある2人
アニメ『ワンダンス』が10月8日より放送されることを記念して、原作者の珈琲とアーティストSKY-HIによるスペシャル対談記事とインタビュー動画が公開された。
【動画】顔イケメンじゃん！『ワンダンス』原作者×SKY-HIの対談映像
SKY-HIは以前より『ワンダンス』のファンを公言しており、TVアニメではSKY-HIが事務所の社長を務めるBMSG所属の7人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTがオープニング主題歌に決定している。
元より交流がある二人の対談では「ワンダンス」の持つ魅力を深堀りしながら、オープニング主題歌「Stare In Wonder」の制作過程など今作への熱い思いを語った。
インタビュー内で原作者である珈琲は「SKY-HIさんと連絡を取ったら「Stare Iｎ Wonder」のデモを送ってくれて。それを聴いた瞬間「すごくいい！絶対にこれですよ」となったんです」と主題歌制作過程でのSKY-HIとの交流を明かした。
それに対しSKY-HIは「実は「Stare Ｉn Wonder」がデモの中でもっとも手応えがあった曲でしたから、原作者に選んでいただけたことはクリエイター冥利に尽きる出来事でした。『ワンダンス』の主題歌ということは、それこそ一生世に残る曲になりますよね。後悔はしたくないという気持ちが強くて、作品に関わった全員が納得できるものにしたかった。諦めずにやり切れたことにホッとしています」と強い想いを語った。
