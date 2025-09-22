BMSG設立5周年、会員限定イベント『B-Town Briefing 拡大版 “BOND”』に1万人超が来場 新グループ「STARGLOW」も初登壇
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」が、設立5周年を記念したスペシャルイベント『B-Town Briefing 拡大版 “BOND”』を、21日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催した。
【画像】『B-Town Briefing 拡大版 “BOND”』壇上のSKY-HIの様子
同イベントは、BMSGが運営するオンラインサロン「B-Town」会員限定の企画でありながら、1万人を超える来場者が集結。SKY-HIをはじめ、Novel Core、BE:FIRST（MANATO、RYUHEI）、Aile The Shota、MAZZEL（KAIRYU、RAN）、HANA（CHIKA、JISOO、KOHARU、MAHINA）ら所属アーティストが登壇し、設立からの5年間を振り返る初公開写真や動画の上映、ファン参加型のトークセッション、そして今後のビジョン共有など、多彩なプログラムが展開された。
会場では、SKY-HIの発信を中心に、各アーティストの活動の裏側や思いを語るパートが続き、笑いと感動が交錯。5年間の歩みが“BOND（絆）”というテーマのもとに紐解かれ、会場全体が温かい空気に包まれた。
イベントの最後には、BMSGの第3のボーイズグループとして誕生した「STARGLOW」の5人（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）が登壇。オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』を経てグループ結成後、初めて観客の前に姿を現した5人は、堂々とした佇まいで登場し、大きな拍手と歓声に包まれた。
ライブパフォーマンスは行われなかったものの、言葉や表情からはデビューに向けた決意と高揚感が伝わり、観客との間に新たな“BOND”が芽生えた瞬間となった。
“共に学び、共に創る”というB-Townの理念を体現するように、今回のイベントは対話を軸に構成。STARGLOWの登場をもって、BMSGが次のフェーズへと踏み出す転機となった。
