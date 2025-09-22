ÅÄºê»ËÏº»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¸À¤¦¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤ËÈéÆù¡¡¡Ö¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ä¤â²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¢ª¤½¤·¤Æ²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º
¡¡À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£²£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î£µ¿Í¤Ç¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¿É¤é¤Ä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î£µ¿Í¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤½¤â¤½¤â¤³¤Î£µ¿Í½°¤Ç²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¡Ø²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡¢²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡£¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¡Ø²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤ë¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²óÅú¡£¡Ö¤ª¤½¤é¤¯º£²ó¤â¡¢²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢£±Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿É¤é¤Ä¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºþ¿·´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ºþ¿·´¶½Ð¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÅÄºê»á¤Ï¡ÖµÄ°÷¤Î´Ö¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ê¤éºþ¿·´¶¤¬½Ð¤ë¤Í¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£