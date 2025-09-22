AI¤¬°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ªÆü»º¤¬°ÂÁ´Áö¹Ô»Ù±çµ»½Ñ¡Ö¼¡À¤ÂåProPILOT¡×¤ò¸ø³«¡¡2027Ç¯ÅÙ¤«¤é
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼¡À¤ÂåProPILOT¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿»îºî¼Ö¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼Ö¤Ê¤É¤ÎÄÌ¹Ô¤¬Â¿¤¤°ìÈÌÆ»Ï©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11¸Ä¤Î¥«¥á¥é¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¡¢AI¤¬0.1ÉÃ¤´¤È¤Ë¾õ¶·¤òÇ§¼±¡¢²òÀÏ¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¡¢±¿Å¾¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥«¥á¥é¤ÎÇ§ÃÎµ÷Î¥¤è¤ê¤â±ó¤¯¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥µ¡¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½ÏÎý¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿»ÔÈÎ¼Ö¤ÎÈÎÇä¤Ï2027Ç¯ÅÙ¤«¤é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£