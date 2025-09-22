下今市→会津若松間で特別運行

東武鉄道の観光列車「DL大樹」が、2025年10月に会津若松駅（福島県会津若松市）まで運行されます。

【会津へ！】これが「DL大樹」のツアー行程です（画像）

ディーゼル機関車（DL）が牽引（けんいん）する「DL大樹」は、普段は栃木県内の東武線の下今市〜東武日光・鬼怒川温泉間で運転されていますが、今回は団体臨時列車として下今市→会津若松間で特別運行されます。

東武・野岩鉄道・会津鉄道・JR只見線の4社直通運転で会津西街道を北上する列車旅です。「DL大樹」が途中停車する会津田島駅では、酒蔵の紹介や生産者の説明が付いたランチも楽しめます。

この列車を組み込んだ1泊2日のツアー「特別運行『DL大樹』栃木から会津西街道を北上 ―会津おもてなしの旅―」は、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが販売。

ツアーでは、「DL大樹」のほか、鶴ヶ城、大内宿なども観光できます。出発日は10月25日（土）、募集人員40人、旅行代金（1室2人利用・首都圏発着）は7万6000円（子供7万1000円）です。JR東日本びゅうツーリズム＆セールス「日本の旅、鉄道の旅」サイトで申し込めます。