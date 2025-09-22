長くて暑かった今年の夏。統計開始以降で最も早い梅雨明けとなり、平均気温は平年の基準値から＋２．３６℃を記録するなど、晴れて高温の日が続きました。一方、急に涼しくなるこれからの時期に要注意なのが「秋バテ」です。 様々な体の不調につながる秋バテのメカニズムや予防法とは？済生会横浜市東部病院・患者支援センターの谷口英喜センター長への取材をもとに、詳しく解説します。

通常の疲れとは異なる「秋バテ」とは？

秋バテとは、秋特有の気候の変化で起こる“バテ”のこと。通常の疲れとは異なり、「休んでも回復できない状態」になるのが特徴です。秋バテが回復しないと、病気にかかるリスクも…

秋バテになると、主に次のような症状があらわれるといいます。

▼疲れやすさ

▼食欲不振

▼睡眠の質低下

▼頭痛・肩こり・関節痛

▼精神的な落ち込み

２０代以上の男女１０００人を対象に行った調査（大正製薬 ２０２５年８月）によると、約６割が秋バテを感じているといいます。

秋バテはなぜ起こる？不調につながる３つの“変化”

いま秋バテに注意しなければいけないのは、季節の移ろいによる「気温」「気圧」「日照時間」の変化が影響しているためだといいます。

気温や気圧の変化は、無意識のうちに体温・血圧などを調節する自律神経の乱れにつながります。変化が大きいと自律神経が疲れてしまい、腸内環境が乱れ食欲が落ちて栄養状態が悪化したり、睡眠の質が低下したりして、疲れや免疫低下にもつながります。

また、秋になって日照時間が短くなると、日光を浴びると分泌される“幸せホルモン”＝セロトニンの分泌量が減少します。また、“睡眠ホルモン”＝メラトニンは、日中に分泌されたセロトニンが夜に変化することで作られるため、セロトニンが不足するとメラトニンも十分に分泌されず、睡眠の質が低下します。

「自律神経をサボらせない」秋バテ対策とは？

免疫低下、肌のハリ悪化、うつ状態などにつながる秋バテ。予防のポイントは「自律神経をサボらせない」ことだと済生会横浜市東部病院・谷口英喜センター長は話します。

自律神経に良い刺激を与えることが肝心だということで、具体的な対策は次のとおり。

▼朝のルーティン

・朝日を浴びてセロトニン分泌

・運動や深呼吸

・水を１杯飲んで胃腸を刺激

⇒寝ている間にサボっていた自律神経を整える。

▼夜はお風呂

・温度はぬるめ（３８〜４１℃程度）

・１０分程度

・寝る２時間前に入浴

⇒入浴で上昇した体温が元に戻っていくことで、入眠効果が高まる。

食べて幸せ＆睡眠ホルモン分泌！おすすめ秋バテ予防フード

秋バテ予防におすすめの食材はサンマ・サバなどの「青魚」だと谷口医師は指摘。オメガ３脂肪酸（ＥＰＡ・ＤＨＡ）が多く含まれ、“幸せホルモン”＝セロトニンの分泌を促進します。また、疲労回復効果のあるタウリンもとることができます。

ヨーグルトなどの「乳製品」もおすすめです。腸内環境を整えるのに役立ち、“幸せホルモン”＝セロトニンや、“睡眠ホルモン”＝メラトニンのもとになるトリプトファンも含まれています。



なお、日常生活に影響がある場合は、秋バテではなく、気象の変化による体の不調＝「気象病」の可能性も考えられます。その場合は自己判断せずに、医師の診断を受けるようにしてください。