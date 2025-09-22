3COINS、組み合わせて遊べるミニカー用「収納棚」「エレベーター」「立体駐車場」を本日発売バッグを開くと道路になるミニカー収納バッグも
【ミニカー収納棚/ミニカー用エレベーター】 9月22日 発売 価格：各1,430円 【ミニカー用立体駐車場】 9月22日 発売 価格：2,200円 【遊べるミニカー収納BAG】 9月22日 発売 価格：1,100円
「ミニカー収納棚」イメージ
パルは9月22日、同社が運営する雑貨店「3COINS」のオンラインストアにて「ミニカー収納棚」などを販売する。
「ミニカー収納棚」（価格：1,430円）の他にも、「ミニカー用エレベーター」（価格：1,430円）、「ミニカー用立体駐車場」（価格：2,200円）、「遊べるミニカー収納BAG」（価格：1,100円）が販売される。
「ミニカー収納棚」、「ミニカー用エレベーター」、「ミニカー用立体駐車場」は組み合わせて遊ぶことができる。
「ミニカー収納棚」、「ミニカー用エレベーター」、「ミニカー用立体駐車場」組み合わせイメージ
※ミニカーは付属しません。
ミニカー収納棚
価格：1,430円
手持ちのミニカーをディスプレイできる収納棚。道路にはミニカーを走らせて遊べる。【使用例】
「ミニカー収納棚」、「ミニカー用エレベーター」組み合わせイメージ
※「ミニカー収納棚」以外の商品は付属しません。
ミニカー用エレベーター
価格：1,430円
手持ちのミニカーをエレベーターにのせて遊べるおもちゃ。つまみを回してエレベーターを上げたり下げたりしてミニカーを移動させることができる。【使用例】
※「ミニカー用エレベーター」以外の商品は付属しません。
ミニカー用立体駐車場
価格：2,200円
ミニカーをスロープから滑らせたり、駐車させたりして遊べる。【使用例】
※「ミニカー用立体駐車場」以外の商品は付属しません。
遊べるミニカー収納BAG
価格：1,100円
ミニカーやおもちゃを収納できるバッグ。バッグを開くと道路になりミニカーを走らせて遊べる。【仕様例】
※「遊べるミニカー収納BAG」以外の商品は付属しません。
