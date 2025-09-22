【ミニカー収納棚/ミニカー用エレベーター】 9月22日 発売 価格：各1,430円 【ミニカー用立体駐車場】 9月22日 発売 価格：2,200円 【遊べるミニカー収納BAG】 9月22日 発売 価格：1,100円

「ミニカー収納棚」イメージ

パルは9月22日、同社が運営する雑貨店「3COINS」のオンラインストアにて「ミニカー収納棚」などを販売する。

「ミニカー収納棚」（価格：1,430円）の他にも、「ミニカー用エレベーター」（価格：1,430円）、「ミニカー用立体駐車場」（価格：2,200円）、「遊べるミニカー収納BAG」（価格：1,100円）が販売される。

「ミニカー収納棚」、「ミニカー用エレベーター」、「ミニカー用立体駐車場」は組み合わせて遊ぶことができる。

「ミニカー収納棚」、「ミニカー用エレベーター」、「ミニカー用立体駐車場」組み合わせイメージ

※ミニカーは付属しません。

ミニカー収納棚

価格：1,430円

手持ちのミニカーをディスプレイできる収納棚。道路にはミニカーを走らせて遊べる。

【使用例】

「ミニカー収納棚」、「ミニカー用エレベーター」組み合わせイメージ

※「ミニカー収納棚」以外の商品は付属しません。

ミニカー用エレベーター

価格：1,430円

手持ちのミニカーをエレベーターにのせて遊べるおもちゃ。つまみを回してエレベーターを上げたり下げたりしてミニカーを移動させることができる。

【使用例】

※「ミニカー用エレベーター」以外の商品は付属しません。

ミニカー用立体駐車場

価格：2,200円

ミニカーをスロープから滑らせたり、駐車させたりして遊べる。

【使用例】

※「ミニカー用立体駐車場」以外の商品は付属しません。

遊べるミニカー収納BAG

価格：1,100円

ミニカーやおもちゃを収納できるバッグ。バッグを開くと道路になりミニカーを走らせて遊べる。

【仕様例】

※「遊べるミニカー収納BAG」以外の商品は付属しません。

(C) PAL Co.,ltd. All Rights Reserved.