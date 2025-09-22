TUY

2025Ç¯09·î22Æü10»þ10Ê¬È¯É½

¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷19¹æ¤Î¥¸¥°¥¶¥°¿ÊÏ©Í½ÁÛ

22Æü09»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ÆîÄ»Åç¶á³¤
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ29ÅÙ50Ê¬ (29.8ÅÙ)
Åì·Ð151ÅÙ00Ê¬ (151.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    935 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    50 m/s (100 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    70 m/s (140 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è    ÅìÂ¦ 150 km (80 NM)
À¾Â¦ 110 km (60 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ÅìÂ¦ 390 km (210 NM)
À¾Â¦ 280 km (150 NM)

¢£23Æü09»þ¤ÎÍ½Êó


¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ30ÅÙ30Ê¬ (30.5ÅÙ)
Åì·Ð152ÅÙ40Ê¬ (152.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ÅìËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    950 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    45 m/s (85 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    60 m/s (120 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    95 km (50 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 200 km (110 NM)

¢£24Æü09»þ¤ÎÍ½Êó


¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ30ÅÙ55Ê¬ (30.9ÅÙ)
Åì·Ð153ÅÙ55Ê¬ (153.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ÅìËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    955 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    60 m/s (115 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    185 km (100 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 280 km (150 NM)

¢£25Æü09»þ¤ÎÍ½Êó


¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ32ÅÙ30Ê¬ (32.5ÅÙ)
Åì·Ð154ÅÙ40Ê¬ (154.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    50 m/s (100 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    300 km (160 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 370 km (200 NM)

¢£26Æü09»þ¤ÎÍ½Êó


¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ32ÅÙ50Ê¬ (32.8ÅÙ)
Åì·Ð151ÅÙ10Ê¬ (151.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    370 km (200 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 430 km (230 NM)

¢£27Æü09»þ¤ÎÍ½Êó


¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ34ÅÙ10Ê¬ (34.2ÅÙ)
Åì·Ð153ÅÙ20Ê¬ (153.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌÅì 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    460 km (250 NM)