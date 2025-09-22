¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷19¹æ¡Ê¥Î¥°¥êー¡Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤ò¥¸¥°¥¶¥°¤ËÌÂÁö¡¡¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¡©º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤Ï¡¡¸½ºß¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï70¥áー¥È¥ë¡Äµ¤¾ÝÄ£È¯É½¥Çー¥¿¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë
ÂæÉ÷Âè19¹æ(¥Î¥°¥êー)
2025Ç¯09·î22Æü10»þ10Ê¬È¯É½
¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷19¹æ¤Î¥¸¥°¥¶¥°¿ÊÏ©Í½ÁÛ
22Æü09»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆîÄ»Åç¶á³¤
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ29ÅÙ50Ê¬ (29.8ÅÙ)
Åì·Ð151ÅÙ00Ê¬ (151.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 935 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 50 m/s (100 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 70 m/s (140 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è ÅìÂ¦ 150 km (80 NM)
À¾Â¦ 110 km (60 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 390 km (210 NM)
À¾Â¦ 280 km (150 NM)
¢£23Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ30ÅÙ30Ê¬ (30.5ÅÙ)
Åì·Ð152ÅÙ40Ê¬ (152.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÅìËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 950 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (120 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 200 km (110 NM)
¢£24Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ30ÅÙ55Ê¬ (30.9ÅÙ)
Åì·Ð153ÅÙ55Ê¬ (153.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÅìËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 955 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (115 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 185 km (100 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 280 km (150 NM)
¢£25Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«Åì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ32ÅÙ30Ê¬ (32.5ÅÙ)
Åì·Ð154ÅÙ40Ê¬ (154.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (100 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 300 km (160 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 370 km (200 NM)
¢£26Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ32ÅÙ50Ê¬ (32.8ÅÙ)
Åì·Ð151ÅÙ10Ê¬ (151.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (55 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 370 km (200 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 430 km (230 NM)
¢£27Æü09»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ34ÅÙ10Ê¬ (34.2ÅÙ)
Åì·Ð153ÅÙ20Ê¬ (153.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÅì 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 460 km (250 NM)