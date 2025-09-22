『迷走中』非常に強い台風１９号　ノロノロ複雑進路で日本の東海上を漂う　台風１８号は最大風速５５ｍの猛烈な勢力で西進【台風情報】

いったいどこへ向かうのでしょう。

南鳥島近海に位置する台風１９号（ノグリー）は非常に強い勢力を保ちながら、ノロノロとした動きで複雑な進路をたどる予想となっています。日本の南東海上をゆっくりと移動する見込みで、その後の進路ははっきりしていません。



◆「非常に強い」台風１９号ノロノロ停滞か



気象庁によりますと台風１９号は、２２日午前９時現在、南鳥島近海に位置し中心気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルと、「非常に強い」勢力を維持しています。





中心から東側１５０キロメートル、西側１１０キロメートル以内では風速２５メートル以上の暴風が吹き荒れており、中心から東側３９０キロメートル、西側２８０キロメートル以内の範囲で風速１５メートル以上の強風域となっています。この台風１９号は、ほぼ停滞しているようにゆっくり動く予想となっています。午前９時現在は、北へ時速１５キロメートルの速さで進んでいますが、２３日午前９時には「ゆっくり」東北東へ進みます。その後、２４日、２５日と「ゆっくり」を保ちながら、東北東から北北東へと進路を細かく変える見込みです。さらに２６日には「西へ時速１５キロメートル」と、まるで引き返すかのような動きとなる予想、２７日午前９時には再び北東へ向きを変えるとみられます。台風の中心が予報円に入る確率は７０％で、ほぼ同じような位置でノロノロしている予想のため、いまのところその後の進路ははっきりしていません。■日ごとの予想▼２３日午前９時：日本の東へ移動。中心気圧９５０ヘクトパスカル、最大風速４５メートル、最大瞬間風速６０メートルと「非常に強い」勢力を維持。全域２００キロメートルの暴風域を伴う予想▼２４日午前９時：日本の東。中心気圧９５５ヘクトパスカル、最大風速４０メートル、最大瞬間風速６０メートルと勢力は「強い」に。全域２８０キロメートルの暴風域。▼２５日午前９時：日本のはるか東。中心気圧９７０ヘクトパスカル、最大風速３５メートル、最大瞬間風速５０メートルと勢力は「強い」を維持。全域３７０キロメートルの暴風域。▼２６日午前９時：日本の東。中心気圧９８５ヘクトパスカル、最大風速３０メートル、最大瞬間風速４０メートル。全域４３０キロメートルの暴風域。▼２７日午前９時：日本の東。中心気圧９９０ヘクトパスカル、最大風速２５メートル、最大瞬間風速３５メートル。全域４６０キロメートルの強風域を伴う予想◆「猛烈な」台風１８号最大風速６０メートルに強まる予想いっぽう台風１８号（ラガサ）は西へ進んでいます。気象庁によりますと２２日午前９時には中心気圧は９０５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は８０メートルという猛烈な勢力です。台風は、「猛烈な」勢力を維持したまま西へ進むと予想されています。２２日午後９時にはバシー海峡へ進み、中心気圧は９００ヘクトパスカル、最大風速は６０メートル、最大瞬間風速は８５メートルと、さらに勢力を強める見込みです。暴風域は全域２７０キロメートルに広がります。２３日午前９時にはさらに南シナ海へ進み、中心気圧９０５ヘクトパスカル、最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は８０メートルの予想です。２４日午前９時には最大風速４５メートル、最大瞬間風速６５メートルと、勢力は「非常に強い」に変わるものの、引き続き周辺の海域などでは警戒が必要です。