¢¡Âè£²£¹²ó¥·¥ê¥¦¥¹£Ó¡¦£Ç£³¡Ê£¹·î£²£·Æü¡¢ºå¿À¡¦¥À¡¼¥È£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå±¹¼Ë¡¢Éã¥³¥Ñ¥Î¥ê¥Ã¥¡¼¡Ë¤¬¡¢½Å¾Þ½é¾¡Íø¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡Á°Áö¤ÎÌ¾¸Å²°¾ë£Ó¡¦¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ËºÆ¾ºµé¤·¤Æ¤Î½éÀï¤Ê¤¬¤é´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¤ÎÃæÃÄ¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¤ë·Á¡£Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢ÌÔÁ³¤ÈµÓ¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤¿¡£»Ä¤ê£±¥Ï¥í¥ó¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È½Ö»þ¤Ë¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢£²Ãå¤Ë£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¥´¡¼¥ë¡£¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£·¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡££±£¸Æü¤Î£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¡¢·ªÅì¡¦ºäÏ©¤Ç£µ£±ÉÃ£¹¡½£±£±ÉÃ£¹¤È¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç£µÃå¡£¤Þ¤À£´ºÐ¤Çº£²ó¤¬¥¥ã¥ê¥¢£·ÀïÌÜ¤È¡¢Ç½ÎÏ¤ÏÄì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¹ñÆâ½Å¾Þ½éÄ©Àï¤À¡£¡Ê¿åÇ¼¡¡°¦Èþ¡Ë