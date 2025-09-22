»³¸ý¿¿Í³»á¤¬¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼Â´¶È¡¡2018Ç¯¤«¤é7Ç¯´Ö¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¸µºâÌ³¾Ê´±Î½¤Ç¿®½£Âç¤Î»³¸ý¿¿Í³ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬22Æü¡¢·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×(·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö9·îºÇ½ª½µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤¬º£Æü¤ÇÂ´¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿Í½½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»î¤ß¤ÏÆ»È¾¤Ð¤È¤¤¤¦¤«ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿7Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë±©Ä»¥¢¥Ê¤¬¡Ö2018Ç¯10·î¤«¤é7Ç¯´Ö¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£