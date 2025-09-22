ソニー・ピクチャーズによるマーベル映画最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』撮影中の事故で、主演トム・ホランドが脳震盪を起こしたことがわかった。撮影は中断された。米、などが報じた。

スタントに失敗して転倒、頭部を打った。現地時間9月19日の午前10時30日に撮影地に救急車が出動し、ホランドは病院に搬送された。

ホランドは一時入院し、治療を受けた。予防措置としてしばらく撮影を中断する。期間は数日とも数週間とも伝えられている。

米によれば、脳震盪は軽度なものとされる。ソニー・ピクチャーズとマーベルは、現地時間9月22日に今後の予定に関する協議を行う。ホランド以外の負傷者はいないと伝えらているが、の報告によれば、スタントマンと見られる女性も共に搬送されているという。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は『ノー・ウェイ・ホーム』で描かれた出来事を受け、トム・ホランド主演のMCU版スパイダーマンとしては初めてストリート・レベルでの活躍を本格的に描く。監督は『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）デスティン・ダニエル・クレットン、アクション監修にはジャッキー・チェンのスタントチームが入っており、地に足着いたアクションが多く取り入れられるものと見られる。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日に全米公開予定。日本公開は2026年夏。

