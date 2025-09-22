TWICE、“デビュー10周年”ファンミーティング「10VE UNIVERSE」開催決定！

TWICEが10月18日、デビュー10周年ファンミーティング「10VE UNIVERSE」を開催する。

所属事務所JYPエンターテインメントは9月20日20時、TWICEの公式SNSを通じて「10VE UNIVERSE」のポスターとともに、ファンミーティング開催のニュースを発表した。これによるとTWICEは10月18日17時、ソウル・高麗大学化汀（ファジョン）体育館でファンと共に思い出を分かち合う。

公開されたポスターでは、9人のメンバーが星明かり降り注ぐ宇宙空間の中で、宇宙飛行士を思わせるフレッシュなビジュアルを披露し注目を集めた。

（画像＝JYPエンターテインメント）TWICE

宇宙のように大きなファンへの愛を込めた今回のファンミーティングはMelon Ticketで予約可能。ファンクラブ先行予約は9月26日20時から、一般予約は29日20時から行われる。詳細は公式SNSで確認できる。

2015年10月20日にデビューし、今年で10周年を迎えるTWICEは、ファンミーティングに先立ち10月10日13時にスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』をリリースし、変わらぬ愛に応える。20日にはシットコム風のプロローグフィルムを公開し、21日0時にはデビューアルバムのコンセプトフォトをオマージュしたオンラインカバーを披露して期待感を高めた。

TWICEは「グローバル最前線のガールズグループ」として確固たる存在感を示している。全会場で客席を360度開放し、圧倒的な立体感のあるパフォーマンスを繰り広げる6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を成功裏に進行し、公演界に新風を吹き込んでいる。

さらに最近では、Netflix『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』OST収録曲『TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)』、14thミニアルバム収録曲『Strategy』で、ビルボードの「Hot 100」、Apple Music、Spotify、イギリス・オフィシャルチャートにおいて自己最高記録を更新し、キャリアハイを達成した。

一方で、10月10日に発売されるスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』と、10月18日に開催されるデビュー10周年ファンミーティング「10VE UNIVERSE」は、韓国内外のONCE（TWICEファン）にとって特別な贈り物となる見込みだ。