ZEROBASEONE、「2025 TMA」で“2冠”達成！ジャン・ハオ＆リッキーのデュエットステージも話題に

ZEROBASEONEが、『2025 THE FACT MUSIC AWARDS』で2冠に輝いた。

【独自写真】ソン・ハンビン、「一人だけ発光してる…？」と話題

ZEROBASEONEは、9月20日マカオのアウトドア・パフォーマンス・ヴェニューで開催された授賞式『2025 THE FACT MUSIC AWARDS（2025 TMA）』で「World Best Performer」と「Artist of the Year」を受賞した。

2冠に輝いたZEROBASEONEは「残りの下半期も成長するZEROBASEONEの姿をお見せします。愛するZEROSE（ファンダム名）と共に歩む旅の中で、このように大切な瞬間を作ってくださり感謝します。残りのワールドツアーでも素晴らしいステージを披露し、これからもZEROSEにたくさんの愛をお届けできるよう努力します」と感想を伝えた。

この日のステージでは、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』の収録曲『Lovesick Game』を海外で初披露した。HIPHOPとR&Bをベースにしたフューチャーベースジャンルの楽曲で、傷を抱えながらもやめられない“愛のゲーム”をZEROBASEONEならではの魅力で表現した。

（写真＝『2025 THE FACT MUSIC AWARDS』）

続いてタイトル曲『ICONIK』を披露し、これまで歩んできたアーティストとしての音楽的成長を集約したステージを見せた。メンバーは一つ一つの動作に情熱を注ぎ、目を離せないほどの強烈な存在感を放った。また、ジャン・ハオとリッキーによる甘美なデュエットステージも大きな話題となった。2人はKhalil Fong （方大同） の楽曲『Special Person』を選曲し、美しいハーモニーで観客を魅了した。

なおZEROBASEONEは1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』発売初週で151万枚以上を売り上げ、“6作連続ミリオンセラー”を達成した。デビュー作から6作連続でミリオンセラーを記録したのはK-POP史上初の快挙だ。さらに同アルバムは、米ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で23位にランクイン。前作『BLUE PARADISE』で記録した自己最高順位を5ランク更新し、自己最高記録を樹立した。ZEROBASEONEは「Billboard 200」を含む計7つのチャートにランクインし、“グローバルトップティア”アーティストとしての地位を再び証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。