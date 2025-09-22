¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡ÙÉ×ÉØ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤È¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ÎÂ©»Ò¡¢¤É¤ì¤Û¤É¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤«¡ÖÆÃ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¡Ä¡×Àä»¿Â³¤¯
¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤¬¡¢É×¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢Â©»Ò¤ò½é¸ø³«
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥è¥¸¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ9·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°äÅÁ»Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢¸å¤Ç¸«¤¿¿Í¤¬¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´é¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶Ã²¤·¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤¬¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤òº£²óÃµ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê´é¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¼«Ëý¤·»Ï¤á¤¿¤éÌë¤¬ÌÀ¤±¤Á¤ã¤¦¡¢ÂçÊÑ¤À¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¤éÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤Ë¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤¬¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤é¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤â¤Î¤À¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢ÂçÊÑ¤À¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÆ°²è¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤Ï¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¤È³«¤±¤Æ¶Ã¤¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡ÖÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ï¡ØÉ×¤Ë»÷¤¿¤é¡Ù¡ØºÊ¤Ë»÷¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¸ß¤¤¼«Ê¬¤Ë»÷¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ÏÊìÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ø¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¤³¤È¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ï²¿¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°¦¤ÏËÜÅö¤ËÌµ¾ò·ï¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ÎÂ©»Ò¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´¥ÇÕ¤¹¤ë·»¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åö»þ¡¢¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤â¡Ø¥¢¥é¥Õ¥©¡¼Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹Æüµ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤È¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤µª¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤À¡£¤½¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤âËÜÅö¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹¥´ñ¿´¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¤¬¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ÎÂ©»Ò¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°äÅÁ»Ò¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡Ö°äÅÁ»Ò¤ÎÎÏ¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢³°¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È2022Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂ©»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Æ¤Î¹á¤ê¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ù¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£2020Ç¯¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ç¹¥±é¡£2021Ç¯1·î¤Ë¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢2022Ç¯3·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£