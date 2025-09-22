大河「べらぼう」春町（岡山天音）視聴者衝撃の最期に「大真面目なおふざけ」「最高のオチ」の声 Xトレンド入りの反響
【モデルプレス＝2025/09/22】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第36話「鸚鵡のけりは鴨（おうむのけりはかも）」が、9月21日に放送された。岡山天音演じる戯作者・恋川春町の最期が描かれ、話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】大河「べらぼう」春町、視聴者衝撃の最期
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
松平定信（井上祐貴）の政治を批判したとして目を付けられ、蔦重の新作「鸚鵡返文武二道（おうむがえしぶんぶのふたみち）」（作・恋川春町／岡山天音）、「文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくどおし）」（作・朋誠堂喜三二／尾美としのり）、「天下一面鏡梅林（てんかいちめんかがみのうめばち）」（作・唐来三和／山口森広）が絶版処分を受けた。喜三二は筆を折る決断をし、春町は定信に出頭を命じられたが応じず、悩み抜いた末に自害した。
春町が腹を切ったと一報を受けた蔦重は、春町の亡骸と対面し、その頭に豆腐のカスが付いてることに気づく。屑かごに破り捨てられていた蔦重宛の文には「もう全てを円くおさむるにはこのオチしかない」などと書かれ、蔦重は耕書堂に集まった仲間たちに貼り合わせた春町の文と、辞世「我もまた 身はなきものと おもひしが 今はの際は さびしかり鳧（けり）」を見せた。
切腹した後、豆腐の入った水桶に頭を突っ込んで絶命し「豆腐の角に頭をぶつけて死んだ」を再現した春町。親友だった喜三二は「戯作者だから…。真面目な…クソ真面目な男だったじゃない。ふざけるのにも真面目でさ。恋川春町は最後まで戯けねえとって考えたんじゃねえかなぁ」とらしさを貫いた春町を思って涙を浮かべ、蔦重も「べらぼうでさぁ！春町先生…おふざけが過ぎまさぁ」と仲間たちと一緒に泣きながら笑った。
第11話（3月16日放送）で初登場した春町は、真面目かつ繊細で不器用な性格で、大真面目にふざける姿が印象的だった。最期までオチを追求し、強烈なインパクトを残した春町に、SNS上では「悲劇が喜劇に」「戯作者のプロ根性を見た。最高のオチだった」「春町先生の大真面目なおふざけに泣いてる」「武士として戯作者として筋を通した春町先生が愛おしい」「最後までらしくて好き」「感情が迷子」「ロスから立ち直れない」などと反響が相次ぎ、X（旧Twitter）では「恋川春町」「春町先生」「豆腐の角」がトレンド入りした。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】