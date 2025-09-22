第5子出産の辻希美、寝床＆夜間の授乳セット紹介「参考になる」「家族の絵が飾られててほっこり」と反響
【モデルプレス＝2025/09/22】タレントの辻希美が9月21日、自身のYouTubeを更新。寝床紹介として第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝床と夜中の授乳セットを紹介し、反響が寄せられている。
辻希美、整頓された第5子の寝床
マスクとパジャマ姿で登場した辻は、産後約2週間が経ったことを報告し、自身と夢空ちゃんの寝床を披露。辻のベッドには枕2つに授乳クッションなどが置かれ、ベビーベッドの横には白で統一された第5子の夜間ケアのためのグッズがズラリと並べられている。「まだ思考錯誤な感じで、やりやすい夜のね、過ごし方の配置とかを決めてる最中なんですけど。今のところこれがしっくり来てるなっていう状態でございます」と紹介した。
また、ベビーベッド横の壁には、三男の幸空（こあ）くんが初めて描いたという7人家族の似顔絵が飾られており、家族の温かな空間を載せている。
この投稿に、ファンからは「参考になる」「家族の絵が飾られててほっこり」「愛情たっぷりの空間」「夜中の授乳大変だけど頑張って」「夢ちゃん可愛い」「絵が素敵すぎる」「本当にしっかりしたお母さん」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
