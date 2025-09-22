ターボエンジン＋6速MT搭載！ 全長4mの5人乗り「“ちょうどいい”コンパクトSUV」欧州で登場！ 2026年春に日本へやってくるフィアット新型「グランデパンダ」とは

2026年春の日本導入に期待が高まる新型「グランデパンダ」

伊フィアットは2025年9月3日、人気コンパクトモデル新型「グランデパンダ」にガソリンエンジン＋6速MTを搭載した新モデルを欧州で発表し、受注を開始しました。

新型グランデパンダの日本市場への導入は2026年初春が予告されており、今回の6速MTモデルが加わるのか注目が集まります。

フィアット新型「グランデパンダ」

新型グランデパンダは、イタリア発の人気モデル「パンダ」の名を継ぐ新世代コンパクトカーです。初代パンダは1980年に誕生し、名匠ジウジアーロによる直線基調のシンプルなデザインと高い実用性で一世を風靡。以来、45年以上にわたり欧州で累計2300万台以上が販売された、フィアットの象徴的存在です。

デザインは1980年に登場した初代パンダをオマージュ。スクエア基調のボディ造形や実用性を重視したパッケージングを引き継ぎつつ、ピクセル風のLEDヘッドライトや立体的な「PANDA」ロゴなど、現代的なディテールを融合しています。

ボディサイズは全長3990mm×全幅1760mm×全高1570mmとコンパクトでありながら、5人が快適に座れる室内空間と361リットルの荷室容量を確保。全幅を広げたことでショルダールームも余裕があり、長距離移動でも快適性を維持します。ボディカラーは7色を展開し、レトロとモダンをミックスした遊び心あふれるキャラクターを強調しています。

その最新世代に、今回新たにガソリンモデルが加わりました。搭載されるのは1.2リッター直列3気筒ターボエンジンで、最高出力100馬力・最大トルク205Nmを発揮します。組み合わされるのは6速MTで、スタート＆ストップ機構も採用。

電動化が進む時代においても、従来型のマニュアルを好むユーザーに向けた選択肢を用意したことは注目に値します。シンプルで直感的な操作感を重視しつつ、都市部での効率や実用性も確保した使い勝手の良い一台に仕立てられているのです。

フィアット新型「グランデパンダ」

これにより、新型グランデパンダは「ガソリン」「マイルドハイブリッド」「EV」という3種類のパワートレインを揃えました。マイルドハイブリッド仕様は110馬力を発揮する1.2リッターエンジンに48Vリチウムイオンバッテリーと電動DCTを組み合わせ、スムーズな加速と高効率を両立。

EV（電気自動車）モデルは44kWhバッテリーと113馬力のモーターを搭載し、航続距離は約320kmと日常ユースに十分な性能を誇ります。0-50km／h加速を4.2秒でこなす俊敏さもあり、都市部での軽快な走りを楽しめます。こうして“完全なラインナップ”を揃えたことで、ユーザーの多様なニーズに応える体制が整いました。

グレードは「POP」「ICON」「LA PRIMA」の3種類を全パワートレインに展開。エントリーグレードのPOPには10インチのデジタルメーターやスマートフォンホルダー、車線維持支援や自動ブレーキなどの安全装備を充実させ、シンプルながらも実用性重視の構成です。

ICONではフルLEDライトや10.25インチのタッチスクリーン、ワイヤレススマホミラーリングが加わり、日常にスタイリッシュさと快適性をプラス。最上級のLA PRIMAは17インチホイールや高級感のあるステアリング、持続可能素材を採用した「Bambox」ダッシュボード、前後センサーやカメラなどを備え、上質さと先進機能を両立した仕立てとなっています。

日本市場への導入は2026年初春が予告されており、EVとマイルドハイブリッドは投入される見通しです。果たして今回の「ガソリン×6速MT」仕様が日本仕様に含まれるのかは未定ですが、根強いMTファンにとっては大きな関心事です。

コンパクトで扱いやすく、かつ個性的な存在感を放つグランデパンダは、日本の街に新たな彩りをもたらすモデルとして期待が高まります。