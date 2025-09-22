º´Æ£ºÚÇµ²Öµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¥Ð¥ê¤Ï¤ä¥Ã!¡¡9·î22Æü
º´Æ£ºÚÇµ²Ö¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Ê¤Î¤«¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤Î22Æü¤ÎÅ·µ¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¤²¹¤ÎÊÑ²½Âç¤¤¯¡×
Ê¡²¬»Ô¤Î¸áÁ°6»þ»þÅÀ¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï22.4¡î¤Ç¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡î¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤éÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ8¡î¤¯¤é¤¤µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤ÎÃæ¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´À°¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂæÉ÷¿ÊÏ©¿Þ¡×
ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¤ÏÂæÉ÷18¹æ¡¢19¹æ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18¹æ¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢ÂçÎ¦¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¸©¤äº´²ì¸©¤ËÄ¾ÀÜ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢19¹æ¤ÏÍ½Êó±ß¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÌÂÁö¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Êó±ß¤â¤Þ¤ÀÂç¤¤¯¡¢Í½ÁÛ¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞËÌ¾å¤·¡¢ÊÐÀ¾É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÅì¤Ø¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤áºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅ·µ¤¿Þ¡×
¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ Å·µ¤¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ·µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¡×
¸áÁ°¤òÃæ¿´¤Ë¤è¤¯À²¤ì¤ÆÆüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢»³±è¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Ë¾®±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤ò»ý¤Ä¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀöÂõÊª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×
Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤¡¢³°´³¤·¤¬¤Ï¤«¤É¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ß¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Öµ¤²¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï21Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ Ê¡²¬»Ô¤Ï30¡î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ï29¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÏÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤«´ÖÍ½Êó¡×
²ÐÍËÆü¤Ï¡Ö½©Ê¬¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤»¤º¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤ÎÅ·µ¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Å·µ¤¤Ï¼þ´üÅª¤ËÊÑ²½¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£