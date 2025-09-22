「40までにしたい10のこと」名シーンにメイキングを加えた特別番組を9月24日（水）深夜放送！
テレ東では、7月4日（金）〜9月19日（金）まで、風間俊介主演のドラマ24「40までにしたい10のこと」全12話を放送しました。
【動画】40歳目前の枯れた上司＆イケメン部下の年の差オフィスラブストーリー
原作は、累計発行部数85万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした同名漫画、マミタの「40までにしたい10のこと」（月刊マガジンビーボーイ連載/リブレ刊）。主人公の40歳目前の枯れた上司・十条雀（風間俊介）とアラサーのクールな高身長イケメン部下・田中慶司（庄司浩平）が織りなす、年齢、立場も超えて育まれる大人のオフィスラブストーリーです。
毎話放送時にはSNSでトレンド入りし、感情を揺さぶる名シーンや心に残るセリフの数々に、「この関係、見守るしかない」、「感情がジェットコースター」、「毎週泣かされている」といった多くの共感と反響が寄せられていた本作。
そして先程、ついに迎えた感動の最終回―。その余韻が冷めやらぬ中、急遽決定した特別番組【大ヒット記念！「40までにしたい10のこと」全リスト裏も表も公開スペシャル】の放送情報を解禁します！
今回放送される特別番組では、これまでのエモーショナルな名場面や、ふたりが叶えてきた“10のこと”を一挙に振り返る総集編に加え、撮影現場でのメイキングなど、ここでしか見られない貴重な映像をふんだんに盛り込んでお届けします。
風間俊介と庄司浩平が数々の名場面をどう作り上げてきたのか。撮影現場での白熱するディスカッションの風景なども惜しみなく公開。あの名セリフ・名シーンの舞台裏を知ることで、「40までにしたい10のこと」の世界がさらに深く、さらに愛おしく感じられるはずです！ぜひお見逃しなく！
■放送日時
2025年9月24日（水）深夜24時45分〜25時15分（30分）
たくさんのご声援にお応えして、ドラマ「40までにしたい10のこと」Blu-ray＆DVD BOXが2026年1月28日(水)に発売決定！
本編全話に加えて、豪華特典映像を収録予定。なんと30時間を超える収録時間をぎゅっと凝縮しきれず1時間を大幅に超えてしまった【大容量！ホイップ多めのスペシャルメイキング】、アットホームな雰囲気で本編を振り返った【ビジュアルコメンタリー「すず子の部屋」】、そして全容はここで初公開の【放送直前ツーショット記者会見】など、ここでしか見られない映像が盛りだくさん！「雀と慶司のドラマにならない日常を、ずっと手元に置いておきたい」そんな声に応えるような、特別なBlu-ray&DVD BOXとなっております！
■発売日
2026年1月28日（水）
■40までにしたい10のことBlu-ray BOX
価格：￥20,900(税抜価格￥19,000)
品番：VPXX-75207
仕様：4枚組（本編3枚／特典1枚）本編12話※本編約300分＋特典映像約100分(予定）
カラー／片面2層／MPEG-4 AVC/H.264／リニアCM2.0chステレオ／16:9[1080i High Definition]
■40までにしたい10のこと DVD BOX
価格：￥16,720(税抜価格￥15,200)
品番：VPBX-15869
仕様：4枚組（本編3枚／特典1枚）本編12話※本編約300分＋特典映像約100分(予定）
カラー／片面2層／MPEG-2／ドルビーオーディオ2.0chステレオ／16:9LB／NTSC
■特典 ※Blu-ray BOX、DVD BOX共通
【映像特典】
・大容量！ホイップ多めのスペシャルメイキング
・ビジュアルコメンタリー「すず子の部屋」
・放送直前ツーショット記者会見
【封入特典】
・ブックレット
・ブロマイド
【先着購入者特典】
・オリジナルクリアカード（2枚セット）
※ジャケット写真・特典内容及び商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。予め、ご了承ください。
※一部取り扱いの無い店舗もございます。詳細は各店舗へお問い合わせください。
■レンタルDVD（全3巻／各4話収録 VPBX-23977〜9）同時リリース！
発売元：「40までにしたい10のこと」製作委員会
販売元：VAP
≪番組概要≫
【タイトル】 「大ヒット記念！「40までにしたい10のこと」全リスト裏も表も公開スペシャル」
【放送日時】 2025年9月24日 水曜深夜24時45分〜25時15分
【放送局】 テレビ東京、テレビ愛知、テレビ北海道、TVQ九州放送
【配信】 放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」（テレ東HP、TVer、Lemino）にて見逃し配信
★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします！★
【原作】 マミタ「40までにしたい10のこと」（月刊マガジンビーボーイ連載/リブレ刊）
【主演】 風間俊介
【出演】 庄司浩平 平井亜門 高山璃子 ワタナベケイスケ／三石琴乃(声の出演)、平子祐希(アルコ＆ピース)
【脚本】 齊藤よう
【監督】 池田千尋、小菅規照
【音楽】 小山絵里奈
【主題歌】 Chevon「菫」/Chevon Records
【エンディングテーマ】 the shes gone「まぼろし」/UK.PROJECT
【チーフプロデューサー】 森田昇（テレビ東京）
【プロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京）、石神理奈（SDP）
【制作】 テレビ東京/SDP
【製作著作】 「40までにしたい10のこと」製作委員会
【公式HP】
【公式X】 @40_10things_tx
【公式Instagram】 @40_10things_tx
【公式TikTok】 @40_10things_tx
【ハッシュタグ】 #ドラマ40までに
